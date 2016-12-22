Суд в Голландии снял арест со счетов Нацфонда Казахстана на $22 млрд

Суд Амстердама разморозил счета Нацфонда Казахстана на $22 млрд. В декабре 2017 года эти средства были заморожены по иску молдавского бизнесмена Анатолия Стати

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Окружной суд Амстердама удовлетворил ходатайство Нацбанка Казахстана о снятии ареста с активов республиканского Нацфонда, которые находились на хранении в американском Bank of New York Mellon. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства юстиции Казахстана.

В сообщении указывается, что суд согласился с позицией Нацбанка и Минюста Казахстана и подтвердил, что «активы Национального фонда неприкосновенны».

О заморозке активов Нацфонда Казахстана стало известно 21 декабря 2017 года, сообщал источник Reuters. Средства были заморожены из-за иска молдавского бизнесмена Анатолия Стати и его компаний к казахстанскому правительству. В сообщении Минюста отмечается, что судебные органы Голландии ранее отказывали бизнесмену в наложении ареста на средства Нацфонда Казахстана. «Стати скрыл эти факты, тем самым ввел в заблуждение суд. Суд также предписал Стати возместить судебные издержки казахстанской стороне», — подчеркивается в сообщении.

По информации Минюста, аналогичный предварительный арест на средства казахстанского Нацфонда был наложен судебными органами Бельгии. В настоящий момент Астана продолжает процедуру обжалования.

Суд в Амстердаме 10 января заморозил активы украинского бизнесмена Рината Ахметова на €765 млн. Причиной ареста стал спор об оплате акций компании «Укртелеком». Согласно постановлению суда, были заморожены акции компаний «Метинвест» и ДТЭК, они зарегистрированы в Нидерландах. Компаниями владеют SCM Holdings и SCM Capital. Арест коснулся 100% акций DTEK Management B.V. и DTEK B.V., 71,24% акций Metinvest B.V., а также 100% акций SCM Management B.V. и Premium Household B.V.



Как сообщил РБК старший специалист по связям с общественностью АО СКМ Евгений Бузыкин, «у нас нет информации о каких-либо новых исках к компаниям группы СКМ помимо иска на Кипре».

Кипрский суд 5 января принял решение о заморозке активов Ахметова на $820 млн. Принадлежащая бизнесмену компания СКМ обжаловала его 9 января.

Иск в отношении СКМ подала компания Raga Establishment, принадлежащая бывшему украинскому банкиру Денису Горбуненко. По данным Raga Establishment, компания договорилась о продаже «Укртелекома» за $860 млн., однако Ахметов заплатил лишь $100 млн. В 2017 году по решению суда акции «Укртелекома», которые приобрел Ахметов, были возвращены государству.