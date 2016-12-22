BNY Melon заморозил счета Нацфонда Казахстана на $22 млрд

Американский Bank of New York Melon заморозил средства Нацфонда Казахстана в размере $22 млрд из-за судебных разбирательств. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает Reuters.

Причиной заморозки стал иск молдавского бизнесмена Анатолия Стати и его компаний к правительству Казахстана

Нацбанк Казахстана подал против BNY Melon встречный иск. По словам собеседника агентства, его рассмотрят в Лондоне сегодня, 21 декабря.

РБК направил запросы в Национальный банк Казахстана и Минюст страны.