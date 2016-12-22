Компания Ахметова обжаловала заморозку его активов на $820 млн

Холдинг SCM (System Capital Management), который принадлежит украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, подал апелляцию на решение кипрского суда заморозить его активы на $820 млн по иску, поданному компанией бывшего украинского банкира Дениса Горбуненко Raga Establishment. Об этом газете Financial Times сообщили в SCM.

В холдинге подчеркнули, что «решительно возражают» против постановления суда. Слушание по делу назначено на 27 февраля.

Кипрский суд постановил заморозить активы Рината Ахметова в размере $820 млн по иску Raga Establishment в конце декабря 2017 года. Компания утверждает, что договорилась с бизнесменом о продаже «Укртелекома» в 2013 году за $860 млн, однако Ахметов заплатил только $100 млн. ​Financial Times отмечала, что решение суда может затронуть квартиру в лондонском жилом комплексе One Hyde Park, которая на момент покупки была самой дорогой квартирой в Великобритании.

О намерении обжаловать постановление суда SCM сообщила 5 января. Иск Raga Establishment в компании назвали «безосновательным». «Группа СКМ ни прямо, ни опосредованно не участвовала в приватизации Укртелекома в 2011 году», — подчеркнули в SCM. В заявлении компании утверждалось, что претензии Фонда госимущества и других госорганов Украины в отношении законности приватизации «Укртелекома» и исполнения инвестиционных обязательств «относятся именно к деятельности Raga Establishment Limited и ее реальных конечных бенефициаров, а также лиц, которые финансировали приватизацию в 2011 году».

В декабре 2017 года Raga Establishment уже выиграла по спору о выплатах за «Укртелеком» в Лондонском международном арбитраже. Суд тогда присудил компании $760 млн. SCM также обязали выплатить проценты и покрыть судебные издержки.