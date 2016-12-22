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Суд в Амстердаме заморозил активы Ахметова на €765 млн
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Суд в Амстердаме заморозил активы Ахметова на €765 млн
Бизнес, 18:18
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Суд в Амстердаме заморозил активы Ахметова на €765 млн

Суд в Амстердаме принял решение о заморозке активов украинского предпринимателя Рината Ахметова на сумму €765 млн, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на текст постановления суда. Причиной стал спор об оплате акций компании «Укртелеком».

Заморожены были акции зарегистрированных в Нидерландах компаний «Метинвест» и ДТЭК, принадлежащие SCM Holdings и SCM Capital. Решение касается 100% акций DTEK Management B.V. и DTEK B.V., 71,24% акций Metinvest B.V., а также 100% акций SCM Management B.V. и Premium Household B.V.

«У нас нет информации о каких-либо новых исках к компаниям Группы СКМ помимо иска на Кипре, о котором мы сообщали ранее», — сообщил РБК старший специалист по связям с общественностью АО СКМ Евгений Бузыкин.

В пресс-службе группы СКМ допустили, что решение суда касается формального исполнения определения кипрского суда на территории Нидерландов.

Решение о заморозке, которое принял кипрский суд, касалось активов Ахметова на сумму $820 млн. Оно было обжаловано СКМ 9 января.

Суд в Киеве вернул «Укртелеком» Ахметова государству
Бизнес

Иск против СКМ Ахметова подала компания бывшего украинского банкира Дениса Горбуненко Raga Establishment. Причиной стал конфликт по вопросу оплаты акций оператора «Укртелеком», который был приватизирован в 2011 году. Компания Горбуненко утверждает, что договорилась с бизнесменом о продаже «Укртелекома» в 2013 году за $860 млн, однако Ахметов заплатил только $100 млн.

Акции «Укртелекома», которые Ахметов приобрел в 2013 году, в октябре 2017 года решением суда были возвращены государству. В ООО «ЕСУ», входящем в группу компаний Ахметова, не согласились с этим решением, отметив, что претензии к приватизации компании, которые предъявил Фонд госимущества Украины, относятся к ее бывшему владельцу.

Теги: Нидерланды , «Укртелеком» , Ринат Ахметов
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