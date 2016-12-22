Суд в Амстердаме заморозил активы Ахметова на €765 млн

Суд в Амстердаме принял решение о заморозке активов украинского предпринимателя Рината Ахметова на сумму €765 млн, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на текст постановления суда. Причиной стал спор об оплате акций компании «Укртелеком».

Заморожены были акции зарегистрированных в Нидерландах компаний «Метинвест» и ДТЭК, принадлежащие SCM Holdings и SCM Capital. Решение касается 100% акций DTEK Management B.V. и DTEK B.V., 71,24% акций Metinvest B.V., а также 100% акций SCM Management B.V. и Premium Household B.V.

«У нас нет информации о каких-либо новых исках к компаниям Группы СКМ помимо иска на Кипре, о котором мы сообщали ранее», — сообщил РБК старший специалист по связям с общественностью АО СКМ Евгений Бузыкин.

В пресс-службе группы СКМ допустили, что решение суда касается формального исполнения определения кипрского суда на территории Нидерландов.

Решение о заморозке, которое принял кипрский суд, касалось активов Ахметова на сумму $820 млн. Оно было обжаловано СКМ 9 января.

Иск против СКМ Ахметова подала компания бывшего украинского банкира Дениса Горбуненко Raga Establishment. Причиной стал конфликт по вопросу оплаты акций оператора «Укртелеком», который был приватизирован в 2011 году. Компания Горбуненко утверждает, что договорилась с бизнесменом о продаже «Укртелекома» в 2013 году за $860 млн, однако Ахметов заплатил только $100 млн.

Акции «Укртелекома», которые Ахметов приобрел в 2013 году, в октябре 2017 года решением суда были возвращены государству. В ООО «ЕСУ», входящем в группу компаний Ахметова, не согласились с этим решением, отметив, что претензии к приватизации компании, которые предъявил Фонд госимущества Украины, относятся к ее бывшему владельцу.