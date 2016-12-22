Суд заморозил активы Ахметова на $820 млн по спору из-за «Укртелекома»

Активы Рината Ахметова заморожены по иску от компании, принадлежащей бывшему главе Родовид Банка Денису Горбуненко. Эта компания обвиняет Ахметова в том, что он не выплатил полную сумму за покупку у нее «Укртелекома»

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Суд в Кипре постановил заморозить активы украинского бизнесмена Рината Ахметова в размере $820 млн по иску, поданному компанией бывшего украинского банкира Дениса Горбуненко, пишет Financial Times со ссылкой на копию постановления суда. Эта компания, Raga Establishment, настаивает, что продала «Укртелеком» Ахметову в 2013 году за $860 млн, но бизнесмен заплатил только $100 млн.

По данным газеты, решение суда может затронуть квартиру в лондонском жилом комплексе One Hyde Park, которая на момент покупки была самой дорогой квартирой в Великобритании. Решение было вынесено 27 декабря, но о нем стало известно только 5 января.

Ахметов может обжаловать решение суда до 8 января. Представители принадлежащих ему компаний не ответили на запросы FT, в Raga отказались комментировать из-за того, что разбирательство еще не закончено.

Ахметов не ответил на звонок РБК.

В декабре прошлого года Raga Establishment уже выиграла по спору о выплатах за «Укртелеком» в Лондонском международном арбитраже. Суд присудил ей $760 млн. Принадлежащую Ахметову SCM Financial Overseas также обязали выплатить проценты и покрыть судебные издержки.

В 2011 году Украина продала 92,7% акций «Укртелекома» компании ЕСУ, которая принадлежала австрийскому инвестфонду Epic. Горбуненко, бывший глава правления Родовид Банка, купил у Epic компанию Raga Establishment в 2013 году, ей принадлежали права на «Укртелеком».

В финансировании покупки «Укртелекома» участвовала Group DF другого украинского бизнесмена, Дмитрия Фирташа; Raga должна ему около $300 млн.

В октябре 2017 года суд в Киеве расторг договор о продаже пакета «Укртелекома» ЕСУ и взыскал с нее более $81 млн пени. В ЕСУ заявили о намерении обжаловать приговор.