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Финансы ,  
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С начала года бюджет получил налогов более чем на ₽37 трлн

Глава ФНС: в бюджет России с января по октябрь поступило 37,6 трлн руб. налогов
За период с января по октябрь 2023 года в бюджет России поступило на 3,6 трлн руб. больше налогов, чем за аналогичный период в 2022 году, сообщил глава ФНС. Сейчас общее число поступлений составляет 37,6 трлн руб.
Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Поступление налогов в консолидированный бюджет России с января по октябрь выросло на 3,6 трлн руб., до 37,6 трлн. Об этом заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на встрече с президентом Владимиром Путиным.

На вопрос главы государства, удастся ли к концу года выйти на показатель 46 трлн руб., Егоров ответил, что для этого есть все основания.

«Потому что если говорить о том, что мы видим по результатам десяти месяцев, то мы уже вышли на 37,6 трлн. Это плюс, по сути, 3,6 трлн руб. к прошлому году», — пояснил он.

По словам главы ФНС, таким образом в бюджет в 2023 году поступит на 9% больше налогов, чем в 2022-м, когда показатель составил 42 трлн руб.

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Экономика
Даниил Егоров

Основной доход формируют ненефтегазовые доходы, которые составят 3,2 трлн руб. роста, подчеркнул глава ФНС. Помимо этого, «неплохо себя чувствует» налог на прибыль, если говорить о ненефтегазовых доходах, — плюс 20%, НДС — плюс 11%, страховые взносы — плюс 29%, НДФЛ — рост 13%.

Ранее в интервью РБК Егоров говорил, что общие поступления в консолидированный бюджет по итогам года составят примерно 46 трлн руб., что на 9% больше прошлогоднего показателя. «Очень хорошо чувствуют себя региональные налоги и сборы, где рост на 14%, НДФЛ (налог на доходы физических лиц) и ненефтегазовые налоги — 13% роста», — отметил глава ФНС.

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Теги
Виктория Громова Виктория Громова
ФНС Даниил Егоров налоги Владимир Путин Бюджет

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Откройте в ВТБ Онлайн

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*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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