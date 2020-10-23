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Еврокомиссия опубликовала доклад об «искажениях» в экономике России

Еврокомиссия указала на ряд «искажений», которым подвержены некоторые сферы российской экономики. В Минэкономразвития сочли появление доклада «недобросовестной практикой применения антидемпинговых мер» со стороны Брюсселя
Фото:Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Европейская комиссия (Еврокомиссия) опубликовала доклад о «существенных искажениях» в экономике России. Авторы доклада, занимающего более 400 страниц, проанализировали «основные факторы, которые придают российской экономике ее текущую форму и структуру, а также определяют способ ее функционирования». Эти искажения «возникают, <...> когда цены и издержки, включая стоимость сырья и энергии, формируются не в результате действия рыночных сил, а под значительным влиянием государства», — говорится в докладе. При оценке искажений Еврокомиссия учитывает ряд факторов, в числе которых огосударствление того или иного сектора, вмешательство государства в ценообразование, дискриминационные меры в пользу отечественного производителя.

Доклад выпущен в связи с принятыми в 2017 году поправками в Базовый регламент ЕС о проведении антидемпинговых расследований. Это второй по счету доклад Еврокомиссии. Первый был выпущен в декабре 2017 года в отношении регулирования в Китае.

В докладе рассматривается «официальная и неформальная роль», которую играют российские власти в распределении ресурсов. Авторы доклада подробно анализируют российский финансовый сектор, ситуацию с госпредприятиями, госзакупками и торговлей. Кроме того, отдельно рассматриваются рынки стали, алюминия и химикатов.

В финансовом секторе Еврокомиссия констатирует снижение количества действующих банков в России и огосударствление сектора, что представляет собой «потенциально серьезную проблему для конкурентности в банковском секторе и эффективного размещения капитала». В главе, посвященной госсектору, говорится о «ренационализации» и указывается на рост роли государства в экономике. В разделе, посвященном рынку труда, отмечается, что в России ограничено право на забастовки рабочих, а также на недостаточное влияние профсоюзов.

Анализируя систему российских госзакупок, авторы документа отмечают, что, несмотря на ряд реформ в этой сфере, направленных на повышение эффективности и противодействия коррупции, серьезные барьеры как для иностранных, так и для российских игроков продолжают существовать. Один из существенных недостатков, который выделяется в докладе, — дифференцированный подход к российским и иностранным компаниям. Последние сталкиваются с рядом секторальных запретов и ограничений. Протекционистские тенденции начали сильно проявляться после 2014 года. Значительное число закупок для госпредприятий проводится неконкурентными методами, концентрация поставщиков высока, указывается в докладе. Полная прозрачность закупок не обеспечена, а уровень коррупции в этой сфере намного превышает показатели стран ОЭСР.

Россия выиграла спор с Евросоюзом об учете низких цен на газ и тепло
Экономика
Фото:David W Cerny / Reuters

В разделе об инвестициях говорится о сложностях для иностранных вложений в российские сырьевой, телекоммуникационный и финансовый сектора. В энергетическом разделе указано, что государство существенно влияет на формирование цен на энергорынке и доминирование государства в энергетическом секторе в целом.

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В анализе производства стали авторы доклада указывают, что политика ценообразования на электроэнергию и природный газ, а также на железнодорожные перевозки, наряду с экспортными ограничениями на лом, могут способствовать снижению затрат на производство и поставки российской стали. С низкими внутренними ценами на энергоносители авторы доклада связывают и конкурентоспособность российской химической продукции.

Некоторые факты, которые приводятся в докладе, уже устарели. Например, в разделе, посвященном финансовому сектору, указано, что контрольный пакет Сбербанка находится у ЦБ. Регулятор в начале 2020 года продал свою долю Минфину за 2,14 трлн руб.

Замминистра экономического развития России Владимир Ильичев связал выход доклада с победой России в споре на площадке Всемирной торговой организации (ВТО) по так называемым «энергокорректировкам» — надбавкам к себестоимости российских экспортных товаров из-за низких цен внутри страны на энергоресурсы (решение не вступило в силу из-за апелляции ЕС).

«Данным докладом ЕС хочет создать основу для продолжения своих недобросовестных антидемпинговых практик, но уже под новым «соусом», — сказал замглавы Минэкономразвития журналистам. Россия «будет использовать все имеющиеся правовые механизмы для противодействия антидемпинговой практике ЕС», заявил он, пообещав детально изучить доклад Еврокомиссии.

Автор
Георгий Перемитин
Еврокомиссия антидемпинговые меры Россия ВТО
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