Минэкономики обвинило ЕС в апелляции «в пустоту» в историческом споре

ЕС оспорил решение арбитров ВТО в пользу России по энергокорректировкам — надбавкам к себестоимости экспортных товаров. Но работа апелляционного органа сейчас парализована, а значит решение многолетнего спора снова откладывается

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Минэкономразвития «разочаровано» действиями европейских партнеров, подавших апелляцию на решение арбитров ВТО в пользу России в споре по так называемым энергокорректировкам, следует из официального сообщения министерства. Речь идет о непризнании в ЕС низких цен на энергоносители (газ, тепло, электроэнергию и т.д.) внутри страны при расчете себестоимости поставляемых на экспорт российских товаров.

«ЕС своими действиями фактически препятствует правосудию, пытаясь продлить возможность применения незаконных практик для защиты своих неконкурентоспособных производителей», — считают в российском ведомстве.

В конце июля третейская группа в рамках ВТО встала на сторону России в споре с ЕС в отношении якобы нерыночного характера российской экономики. Она признала противоречащей правилам организации практику ЕС, в соответствии с которой в антидемпинговых расследованиях по выявлению поставок товаров по заниженной стоимости в ущерб конкуренции не принимаются во внимание издержки российских предприятий на приобретение сырья. Такой подход применялся в Европе еще в отношении советского экспорта и основан на предположении о нерыночном характере ценообразования в России, в частности на газ.

Однако решение арбитров ВТО не означало автоматической отмены антидемпинговых пошлин. Перед заседанием 28 августа ЕС подал апелляцию «в пустоту», тем самым заблокировав утверждение доклада третейской группы, указывает Минэкономразвития. Из-за блокировки назначения новых арбитров со стороны США апелляционный орган ВТО не функционирует с декабря 2019 года и не рассматривает новые апелляционные жалобы. «Таким образом, Брюссель пытается избежать исполнения решения по спору, в том числе отмены противоречащих правилам ВТО мер», — считают в российском ведомстве.