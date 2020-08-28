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Экономика ,  
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Минэкономики обвинило ЕС в апелляции «в пустоту» в историческом споре

ЕС оспорил решение арбитров ВТО в пользу России по энергокорректировкам — надбавкам к себестоимости экспортных товаров. Но работа апелляционного органа сейчас парализована, а значит решение многолетнего спора снова откладывается
Фото: Александр Земляниченко / Bloomberg
Фото: Александр Земляниченко / Bloomberg

Минэкономразвития «разочаровано» действиями европейских партнеров, подавших апелляцию на решение арбитров ВТО в пользу России в споре по так называемым энергокорректировкам, следует из официального сообщения министерства. Речь идет о непризнании в ЕС низких цен на энергоносители (газ, тепло, электроэнергию и т.д.) внутри страны при расчете себестоимости поставляемых на экспорт российских товаров.

«ЕС своими действиями фактически препятствует правосудию, пытаясь продлить возможность применения незаконных практик для защиты своих неконкурентоспособных производителей», — считают в российском ведомстве.

В конце июля третейская группа в рамках ВТО встала на сторону России в споре с ЕС в отношении якобы нерыночного характера российской экономики. Она признала противоречащей правилам организации практику ЕС, в соответствии с которой в антидемпинговых расследованиях по выявлению поставок товаров по заниженной стоимости в ущерб конкуренции не принимаются во внимание издержки российских предприятий на приобретение сырья. Такой подход применялся в Европе еще в отношении советского экспорта и основан на предположении о нерыночном характере ценообразования в России, в частности на газ.

Россия выиграла спор с Евросоюзом об учете низких цен на газ и тепло
Экономика
Фото: David W Cerny / Reuters

Однако решение арбитров ВТО не означало автоматической отмены антидемпинговых пошлин. Перед заседанием 28 августа ЕС подал апелляцию «в пустоту», тем самым заблокировав утверждение доклада третейской группы, указывает Минэкономразвития. Из-за блокировки назначения новых арбитров со стороны США апелляционный орган ВТО не функционирует с декабря 2019 года и не рассматривает новые апелляционные жалобы. «Таким образом, Брюссель пытается избежать исполнения решения по спору, в том числе отмены противоречащих правилам ВТО мер», — считают в российском ведомстве.

«Разочарованы действиями наших партнеров из ЕС. Считаем, это решение идет вразрез с заявлениями Евросоюза о необходимости соблюдения норм права ВТО», — добавили в Минэкономразвития.

Отмена антидемпинговых пошлин способствовала бы увеличению экспорта российских товаров: с учетом накопившихся проблем между Россией и ЕС это стало бы очень хорошим прецедентом, указывал старший директор АКРА Максим Худалов. Реализация решения арбитров ВТО позволит «существенно улучшить условия доступа российских товаров на рынок ЕС», подчеркивал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

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Теперь разрешение многолетнего спора откладывается на неопределенный срок, констатировал директор Института международной экономики и финансов ВАВТ Минэкономразвития Александр Кнобель. «Если бы ЕС не стал подавать апелляцию, согласился с решением третейской группы, тогда через какое-то время решение вступило бы в силу и, возможно, антидемпинговые пошлины в отношении российских товаров были бы скорректированы. Но сейчас ЕС формально воспользовался возможностью подачи апелляции, и в условиях нефункционирования апелляционного органа решение этого вопроса отложено на неопределенный срок», — сказал он. В дальнейшем все будет зависеть от того, каким образом разрешится кризис апелляционного органа ВТО, добавил Кнобель.

Автор: Юлия Старостина
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