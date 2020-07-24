Россия выиграла спор с Евросоюзом об учете низких цен на газ и тепло

В этом и состоит суть претензий европейских производителей к российским конкурентам, и они так или иначе способствовали тому, что при проведении антидемпинговых расследований применялись энергокорректировки. Они, например, говорили, что «раз у вас алюминиевая отрасль может использовать дешевую электроэнергию, то вы получаете нечестные конкурентные преимущества», объясняет Кнобель. В методике энергокорректировок сопоставляются цены на энергоресурсы внутри России с ценами на европейском рынке.
ЕС традиционно обвиняет российских поставщиков в том, что они получают так называемую демпинговую маржу, отмечает старший директор АКРА Максим Худалов. Там считают, что цены на газ, тепло и электроэнергию в России субсидируются государством, высчитывают разницу между российскими и европейскими затратами и предлагают компаниям доплатить ее. Для металлургических компаний антидемпинговая пошлина составляла от 30 до 140% в разное время для различных видов продукции, для производителей аммиачной селитры — $32,7 за тонну. Компании, в том числе «Северсталь», Новолипецкий металлургический комбинат и другие, много лет пытались доказать Еврокомиссии, что никакой государственной субсидии не получают.
Иск России в ВТО относительно использования Евросоюзом некорректных энергокорректировок при применении антидемпинговых мер к поставкам нитрата аммония был подан в 2015 году, сообщили в Российской ассоциации производителей удобрений. Суть претензий заключалась в том, что ЕС учитывал европейские цены на газ и электроэнергию при расчете затрат российских компаний на производство аммиачной селитры. «Таким образом, обвинения в демпинге в адрес российских производителей основывались на заведомо завышенных оценках издержек», — считают в РАПУ. Антидемпинговые пошлины на импорт аммиачной селитры из России применяются Евросоюзом в течение более 20 лет.
Что победа в споре означает для России
Решение арбитров ВТО не означает автоматической отмены антидемпинговых пошлин, но создает серьезный задел для процесса по их отмене в ближайшем будущем, подчеркнул РБК источник, близкий к одной из компаний, пострадавших от пошлин. Решение третейской группы позволит эффективнее противодействовать антидемпинговым расследованиям против российских экспортеров, полагает Кнобель, пояснив, что прежде всего это важно для российской металлургической и химической промышленности.
Помимо признания противоречащей нормам ВТО самой методики расследований ЕС, третейская группа согласилась с позицией России по конкретным экспортным кейсам, добавили в Минэкономразвития. Например, третейская группа указала, что продление действия меры в отношении сварных труб с использованием энергокорректировок не соответствует обязательствам ЕС в рамках ВТО. Группа также признала, что у Евросоюза отсутствовали основания начинать пересмотр меры в отношении нитрата аммония и, следовательно, продлевать ее действие.
Если пошлины будут отменены, экспорт российских товаров может вырасти: с учетом накопившихся проблем между Россией и ЕС это очень хороший прецедент, говорит Худалов. Кроме того, решение предполагает проработку вопроса о возвращении недополученной маржи, добавляет эксперт. Но на фоне кризиса в мировой экономике, по его мнению, у России могут появиться новые проблемы с экспортерами. Европе и другим странам не до сантиментов: «Рынки входят в штопор, спрос падает, все будут стремиться защищать своих производителей, чтобы не допустить роста социальных проблем». Европа уже обсуждает введение экологических пошлин, напоминает эксперт.
Российская ассоциация производителей удобрений приветствует решение арбитров ВТО, сказал ее президент Андрей Гурьев. «Мы с удовлетворением отмечаем, что арбитры согласились с доводами российской стороны в отношении неправомерности методологии энергетических корректировок, посредством которой ЕС и ряд стран — членов ВТО в течение длительного времени некорректно выдвигали обвинения в демпинге в отношении российских экспортеров минеральных удобрений», — подчеркнул владелец «ФосАгро».
Решение третейской группы может быть оспорено Евросоюзом в апелляционном органе ВТО, деятельность которого сейчас парализована, поскольку США отказываются согласовывать кандидатуры судей, говорит Кнобель. «При этом уже есть прецеденты, когда споры заканчивались тем, что стороны соглашались с решением третейской группы, не подавая апелляцию», — напоминает он.
Министр экономического развития Максим Решетников выразил надежду, что ЕС добросовестно и оперативно исполнит решение третейской группы ВТО. «Это позволит существенно улучшить условия доступа российских товаров на рынок ЕС, устранив «историческую» дискриминацию российских производителей при проведении антидемпинговых расследований ЕС», — цитирует министра пресс-служба.