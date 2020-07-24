Россия выиграла спор с Евросоюзом об учете низких цен на газ и тепло

Арбитры ВТО поддержали Россию в споре с ЕС об энергокорректировках — надбавках к себестоимости российских экспортных товаров из-за низких цен внутри России на энергоресурсы. Решение создает задел для отмены введенных ЕС пошлин

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Россия выиграла многолетний спор с Евросоюзом о применении так называемых энергокорректировок, сообщила пресс-служба Минэкономразвития. Речь идет о непризнании в ЕС низких цен на энергоносители (газ, тепло, электроэнергию и так далее) внутри России при расчете себестоимости поставляемых на экспорт российских товаров.

Третейская группа в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) встала на сторону России в споре с ЕС в отношении якобы нерыночного характера российской экономики, сообщили в Минэкономразвития. Она признала противоречащей правилам организации практику ЕС, в соответствии с которой в антидемпинговых расследованиях по выявлению поставок товаров по заниженной стоимости в ущерб конкуренции не принимаются во внимание издержки российских предприятий на приобретение сырья. Такой подход стал применяться ЕС еще в отношении советского экспорта, он основан на предположении о нерыночном характере ценообразования в России, в частности на газ, объяснили в ведомстве. «Его использование привело к введению дискриминационных антидемпинговых пошлин против российского нитрата аммония и других товаров, нашим экспортерам был нанесен существенный материальный ущерб», — указали в Минэкономразвития.

Вступление в силу решения третейской группы ВТО, от которого в том числе зависят дальнейшие решения по снятию антидемпинговых пошлин с российских товаров, может быть отложено из-за подачи юристами ЕС апелляции. Это способно затянуть процесс на неопределенный срок.

В чем суть разногласий

Россия как страна, богатая природными ресурсами, имеет возможность продавать энергоносители на мировом рынке по тем ценам, которые предлагает мировой рынок или крупные региональные рынки, а внутри себя — по ценам значительно ниже международных, поясняет заведующий лабораторией международной торговли Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара Александр Кнобель: «У иностранных производителей возникают претензии, согласно которым российские компании получают конкурентные преимущества не за счет своей эффективности, а за счет доступа к более дешевым природным ресурсам».