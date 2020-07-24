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Россия выиграла спор с Евросоюзом об учете низких цен на газ и тепло

Арбитры ВТО поддержали Россию в споре с ЕС об энергокорректировках — надбавках к себестоимости российских экспортных товаров из-за низких цен внутри России на энергоресурсы. Решение создает задел для отмены введенных ЕС пошлин
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Фото: David W Cerny / Reuters
Фото: David W Cerny / Reuters

Россия выиграла многолетний спор с Евросоюзом о применении так называемых энергокорректировок, сообщила пресс-служба Минэкономразвития. Речь идет о непризнании в ЕС низких цен на энергоносители (газ, тепло, электроэнергию и так далее) внутри России при расчете себестоимости поставляемых на экспорт российских товаров.

Третейская группа в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) встала на сторону России в споре с ЕС в отношении якобы нерыночного характера российской экономики, сообщили в Минэкономразвития. Она признала противоречащей правилам организации практику ЕС, в соответствии с которой в антидемпинговых расследованиях по выявлению поставок товаров по заниженной стоимости в ущерб конкуренции не принимаются во внимание издержки российских предприятий на приобретение сырья. Такой подход стал применяться ЕС еще в отношении советского экспорта, он основан на предположении о нерыночном характере ценообразования в России, в частности на газ, объяснили в ведомстве. «Его использование привело к введению дискриминационных антидемпинговых пошлин против российского нитрата аммония и других товаров, нашим экспортерам был нанесен существенный материальный ущерб», — указали в Минэкономразвития.

Вступление в силу решения третейской группы ВТО, от которого в том числе зависят дальнейшие решения по снятию антидемпинговых пошлин с российских товаров, может быть отложено из-за подачи юристами ЕС апелляции. Это способно затянуть процесс на неопределенный срок.

В чем суть разногласий

Россия как страна, богатая природными ресурсами, имеет возможность продавать энергоносители на мировом рынке по тем ценам, которые предлагает мировой рынок или крупные региональные рынки, а внутри себя — по ценам значительно ниже международных, поясняет заведующий лабораторией международной торговли Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара Александр Кнобель: «У иностранных производителей возникают претензии, согласно которым российские компании получают конкурентные преимущества не за счет своей эффективности, а за счет доступа к более дешевым природным ресурсам».

В этом и состоит суть претензий европейских производителей к российским конкурентам, и они так или иначе способствовали тому, что при проведении антидемпинговых расследований применялись энергокорректировки. Они, например, говорили, что «раз у вас алюминиевая отрасль может использовать дешевую электроэнергию, то вы получаете нечестные конкурентные преимущества», объясняет Кнобель. В методике энергокорректировок сопоставляются цены на энергоресурсы внутри России с ценами на европейском рынке.

ЕС традиционно обвиняет российских поставщиков в том, что они получают так называемую демпинговую маржу, отмечает старший директор АКРА Максим Худалов. Там считают, что цены на газ, тепло и электроэнергию в России субсидируются государством, высчитывают разницу между российскими и европейскими затратами и предлагают компаниям доплатить ее. Для металлургических компаний антидемпинговая пошлина составляла от 30 до 140% в разное время для различных видов продукции, для производителей аммиачной селитры — $32,7 за тонну. Компании, в том числе «Северсталь», Новолипецкий металлургический комбинат и другие, много лет пытались доказать Еврокомиссии, что никакой государственной субсидии не получают.

Иск России в ВТО относительно использования Евросоюзом некорректных энергокорректировок при применении антидемпинговых мер к поставкам нитрата аммония был подан в 2015 году, сообщили в Российской ассоциации производителей удобрений. Суть претензий заключалась в том, что ЕС учитывал европейские цены на газ и электроэнергию при расчете затрат российских компаний на производство аммиачной селитры. «Таким образом, обвинения в демпинге в адрес российских производителей основывались на заведомо завышенных оценках издержек», — считают в РАПУ. Антидемпинговые пошлины на импорт аммиачной селитры из России применяются Евросоюзом в течение более 20 лет.

Что победа в споре означает для России

Решение арбитров ВТО не означает автоматической отмены антидемпинговых пошлин, но создает серьезный задел для процесса по их отмене в ближайшем будущем, подчеркнул РБК источник, близкий к одной из компаний, пострадавших от пошлин. Решение третейской группы позволит эффективнее противодействовать антидемпинговым расследованиям против российских экспортеров, полагает Кнобель, пояснив, что прежде всего это важно для российской металлургической и химической промышленности.

Помимо признания противоречащей нормам ВТО самой методики расследований ЕС, третейская группа согласилась с позицией России по конкретным экспортным кейсам, добавили в Минэкономразвития. Например, третейская группа указала, что продление действия меры в отношении сварных труб с использованием энергокорректировок не соответствует обязательствам ЕС в рамках ВТО. Группа также признала, что у Евросоюза отсутствовали основания начинать пересмотр меры в отношении нитрата аммония и, следовательно, продлевать ее действие.

Если пошлины будут отменены, экспорт российских товаров может вырасти: с учетом накопившихся проблем между Россией и ЕС это очень хороший прецедент, говорит Худалов. Кроме того, решение предполагает проработку вопроса о возвращении недополученной маржи, добавляет эксперт. Но на фоне кризиса в мировой экономике, по его мнению, у России могут появиться новые проблемы с экспортерами. Европе и другим странам не до сантиментов: «Рынки входят в штопор, спрос падает, все будут стремиться защищать своих производителей, чтобы не допустить роста социальных проблем». Европа уже обсуждает введение экологических пошлин, напоминает эксперт.

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Бизнес

Российская ассоциация производителей удобрений приветствует решение арбитров ВТО, сказал ее президент Андрей Гурьев. «Мы с удовлетворением отмечаем, что арбитры согласились с доводами российской стороны в отношении неправомерности методологии энергетических корректировок, посредством которой ЕС и ряд стран — членов ВТО в течение длительного времени некорректно выдвигали обвинения в демпинге в отношении российских экспортеров минеральных удобрений», — подчеркнул владелец «ФосАгро».

Оспорит ли ЕС решение

Решение третейской группы может быть оспорено Евросоюзом в апелляционном органе ВТО, деятельность которого сейчас парализована, поскольку США отказываются согласовывать кандидатуры судей, говорит Кнобель. «При этом уже есть прецеденты, когда споры заканчивались тем, что стороны соглашались с решением третейской группы, не подавая апелляцию», — напоминает он.

Министр экономического развития Максим Решетников выразил надежду, что ЕС добросовестно и оперативно исполнит решение третейской группы ВТО. «Это позволит существенно улучшить условия доступа российских товаров на рынок ЕС, устранив «историческую» дискриминацию российских производителей при проведении антидемпинговых расследований ЕС», — цитирует министра пресс-служба.

Авторы: Юлия Старостина, Алина Фадеева
Теги: ВТО, Евросоюз, арбитраж, удобрения
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Бизнес
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