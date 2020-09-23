Суд в США отказался разморозить активы для родственника Вексельберга

Американский суд вынес решение по иску двоюродного брата Виктора Вексельберга к Минфину США. Истец требовал разблокировать активы американских структур, замороженные из-за санкций против Вексельберга, но суд отказал ему

Эндрю Интратер (Фото: Duane Prokop / Getty Images for the USC Shoah Foundation)

Федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка отказал двоюродному брату российского миллиардера Виктора Вексельберга в разблокировании активов американских инвестфондов, замороженных Минфином США из-за санкций против Вексельберга. Суд удовлетворил прошение Минфина об отклонении иска и отказал истцу, гражданину США Эндрю Интратеру, в возвращении арестованного имущества, следует из решения, датированного 17 сентября (копия есть у РБК).

Интратер, двоюродный брат Вексельберга, в июле 2019 года подал иск к Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, потребовав разблокировать активы ряда американских инвестиционных фондов, где инвестором был Вексельберг. В апреле 2018 года OFAC заморозило доли структур Вексельберга в нескольких американских инвестфондах, которые, в свою очередь, владели долями в портфельных компаниях и правами требования на $10 млн к наследникам известного музыканта Принса.

В центре внимания суда было так называемое правило 50%, по которому OFAC автоматически распространяет санкции на все компании, где подсанкционное лицо владеет 50% и более. Управляющие компании Интратера (сами по себе не заблокированные) имели право на долю в прибыли от этих инвестфондов или на комиссионные за управление ими. Но поскольку фонды были заблокированы по «правилу 50%», компании кузена Вексельберга лишились доступа к этим активам и, соответственно, к доходу от них.

Конституция США не помогла

Защита Интратера основывала свои требования на фундаментальных правовых нормах США — четвертой поправке к Конституции США (никто не может быть подвергнут «необоснованному изъятию собственности») и пятой поправке (никто не может быть лишен собственности без «надлежащей правовой процедуры»). Суд не поддержал такую точку зрения. «Блокировка» активов в связи с санкциями формально не является их «изъятием», поскольку правительство США не забирает себе замороженное имущество. Даже если это и можно считать изъятием, оно не считается необоснованным (это неотъемлемый элемент санкционных программ, направленных на защиту национальных интересов США), посчитал суд. Кроме того, истец мог воспользоваться своим правом обратиться к OFAC за получением лицензии на доступ к заблокированным активам.