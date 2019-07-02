Двоюродный брат Вексельберга обвинил Минюст США в нарушении Конституции

Власти США заморозили средства компании двоюродного брата Вексельберга. Эндрю Итратер считает, что американский Минфин нарушил четвертую поправку, и обратился в суд

Фото: Patrick Semansky / AP

Гендиректор инвестиционной компании Columbus Nova Эндрю Интратер, двоюродный брат подпавшего под санкции бизнесмена Виктора Вексельберга, подал иск к Минюсту США, его руководителю Стивену Мнучину и управлению по контролю над иностранными активами (OFAC) министерства, пишет The New York Times.

Бизнесмен считает, что в его случае власти нарушили четвертую поправку к Констутиции США, которая устанавливает право на охрану личности, жилища, бумаг и имущества от необоснованных обысков и арестов. По его мнению, санкционная политика властей страны привела к необоснованному аресту американской собственности.

Власти США заморозили $55 млн Columbus Nova и ее активы на более чем $250 млн. Большая часть этих средств принадлежит Вексельбергу, но по меньшей мере $12 млн — Интратеру и его компании.

«Я борюсь не только чтобы защитить свои интересы и интересы своих партнеров, но и за конституционное право любого американца держать руки властей подальше от их собственности», — заявил Интратер.