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Двоюродный брат Вексельберга обвинил Минюст США в нарушении Конституции
Власти США заморозили средства компании двоюродного брата Вексельберга. Эндрю Итратер считает, что американский Минфин нарушил четвертую поправку, и обратился в суд
Фото: Patrick Semansky / AP

Гендиректор инвестиционной компании Columbus Nova Эндрю Интратер, двоюродный брат подпавшего под санкции бизнесмена Виктора Вексельберга, подал иск к Минюсту США, его руководителю Стивену Мнучину и управлению по контролю над иностранными активами (OFAC) министерства, пишет The New York Times.

Бизнесмен считает, что в его случае власти нарушили четвертую поправку к Констутиции США, которая устанавливает право на охрану личности, жилища, бумаг и имущества от необоснованных обысков и арестов. По его мнению, санкционная политика властей страны привела к необоснованному аресту американской собственности.

Власти США заморозили $55 млн Columbus Nova и ее активы на более чем $250 млн. Большая часть этих средств принадлежит Вексельбергу, но по меньшей мере $12 млн — Интратеру и его компании.

«Я борюсь не только чтобы защитить свои интересы и интересы своих партнеров, но и за конституционное право любого американца держать руки властей подальше от их собственности», — заявил Интратер.

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NYT отмечает, что иск Интратера направлен на так называемое правило 50 процентов, согласно которому ограничения распространяются на субъекты, например, инвестфонд Сolumbus Nova, более половины которых принадлежат физическому лицу или компании подпавшей под санкции.

Согласно данному правилу, Columbus Nova должна запрашивать разрешение для выполнения отдельных функций. Адвокаты Интратера делали десять таких запросов, Минфин США ответил положительно лишь дважды.

По словам Интратера, санкции против Вексельберга сказались на его бизнесе. «Есть люди, с которыми я работал почти 20 лет, и они вдруг испугались вести со мной бизнес», — сказал бизнесмен.

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Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера, расследовавшего «российское вмешательство» в выборы, допрашивал Интратера о его связях с Майклом Коэном, бывшим адвокатом Дональда Трампа. «Тот факт, что я даже не упомянут в отчете Мюллера подтверждает то, что я знал всегда — что я не сделал ничего плохого», — заявил Интратер.

В Минфине США заявляли, что Columbus Nova «управляет активами Вексельберга», а своим крупнейшим клиентом называла его группу «Ренова». После введения санкций против бизнесмена Columbus Nova существенно ограничила свои операции, отмечали в Вашингтоне.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Виктор Вексельберг, санкции, Минфин США
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