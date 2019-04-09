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США предложили ввести новые пошлины на ряд товаров из Евросоюза
гражданской авиации, включая самолеты Airbus.

США рассматривают возможность введения новых пошлин на товары из Евросоюза в качестве ответной меры на субсидирование ЕС своей авиапромышленности. Об этом говорится в заявлении Управления представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера, опубликованном на сайте американского торгового представительства.

«Всемирная торговая организация (ВТО) неоднократно сообщала, что субсидии Европейского союза на Airbus оказывают негативное воздействие на США. Сегодня Управление представителя США на торговых переговорах начинает процесс по определению продуктов ЕС, на которые могут быть наложены дополнительные пошлины, пока ЕС не отменит свои субсидии», — отмечается в сообщении.

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Помимо прочего, ведомство опубликовало предварительный список товаров, включив в него гражданскую авиацию, включая самолеты Airbus, а также их комплектующие. Кроме того, в перечень включен ряд продуктов, таких как лососевое филе, крабы, сыры разных видов, оливковое масло, джемы, соки, вино, ковры и многое другое. Отмечается, что ограничения могут коснуться товаров, ввозимых из четырех стран ЕС: Франции, Германии, Испании и Великобритании.

В мае 2018 года Апелляционная комиссия ВТО вынесла решение по многолетнему спору Boeing и Airbus, признав французский авиаконцерн виновным в получении незаконных льгот от властей Евросоюза, в связи с чем США получили право на введение компенсирующих пошлин на товары европейских производителей.

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В Airbus не согласились с решением ВТО, указав на монопольное положение Boeing на рынке магистральных пассажирских самолетов. «Несмотря на риторику Boeing, ясно, что к настоящему моменту они занимают просто прекрасные позиции: они контролируют половину рынка, большое число заказов, и они явно не пострадали от возвратных займов для Airbus», — заявлял в ответ на решение организации CEO Airbus Том Эндерс.

Принятое ВТО решение позволило США право установить пошлины в соответствии с суммой ущерба от ущемления конкуренции: по оценкам Вашингтона, ущерб оценили в размере $7-10 млрд в год.

Теги: Европейский Союз, пошлины, Airbus, товары
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