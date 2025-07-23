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Торговая война США ,  
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Трамп заявил о «крупнейшем в истории» соглашении о пошлинах с Японией

Трамп заявил о крупнейшем в истории соглашении о пошлинах с Японией на $550 млрд
Сюжет
Торговая война США
Сделка включает в себя инвестиции со стороны Японии в США в размере $550 млрд, открытие японского рынка для американских товаров, тарифы на товары из США в 15% и т. д. Трамп угрожал Токио 25%-й зеркальной пошлиной
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Kent Nishimura / Reuters)

США и Япония заключили торговую сделку для урегулирования вопроса с пошлинами, сообщил американский президент Дональд Трамп в Truth Social.

«Мы только что заключили огромную сделку с Японией, возможно, крупнейшее соглашение в истории. По моему указанию Япония инвестирует $550 млрд в Соединенные Штаты, при этом 90% прибыли останется в нашей стране. <...> Кроме того, Япония будет применять взаимные тарифы в размере 15% в отношении США», — сообщил Трамп.

По его словам, соглашение позволит создать «сотни тысяч новых рабочих мест», а также откроет японский рынок для американских автомобилей, сельхозпродукции и т. д.

Переговорщик со стороны Японии Рёсей Аказава после заявления Трампа опубликовал в X пост со словами «миссия выполнена». Он несколько последних дней провел в Вашингтоне и в частности вел переговоры с главой Минфина Скоттом Бессентом. До этого американская делегация вместе с министром посещала Экспо-выставку в Японии.

Токио грозила зеркальная 25%-я пошлина со стороны Вашингтона. Как и для других стран, со многими из которых все еще ведутся переговоры, она бы могла вступить в силу 1 августа.

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Токио, Япония

Переговоры о пошлинах ведутся между ЕС и США. На некоторые категории продукции тарифы уже введены, в целом на товары из Европы Трамп угрожал ввести 30%-ю пошлину. Брюссель заявлял, что надеется на сделку, но не исключал введение контрмер в случае ее провала.

Некоторые государства также продемонстрировали намерение ответить на возможные торговые ограничения американского президента. Так, в Бразилии, которой Трамп угрожает пошлинами в 50%, был издан указ об экономической взаимности. В нем названы критерии приостановления коммерческих концессий, инвестиций и обязательств, связанных с правами интеллектуальной собственности.

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Дональд Трамп Япония пошлины торговая война
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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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