 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Торговая война США ,  
0 

WP рассказала о статусе, который не принесет выгоду Японии при Трампе

WP: статус союзника не принесет Японии выгоду при Трампе
Сюжет
Торговая война США
Япония долгое время считала, что у нее особые отношения с США, однако теперь Токио обнаружил, что не имеет большого значения для Вашингтона. Поводом для разногласий стали зашедшие в тупик переговоры по торговому соглашению
Токио, Япония
Токио, Япония (Фото: Carl Court / Getty Images)

Письмо президента США Дональда Трампа о 25-процентных пошлинах, направленное на прошлой неделе премьер-министру Японии Сигэру Исибе, ошеломило некоторых японских чиновников, сообщает The Washington Post. По мнению опрошенных газетой аналитиков, только теперь Токио осознал, что статус одного из лучших друзей Вашингтона не принесет особого успеха во второй срок Трампа.

Издание пишет, что письмо «ошеломило официальных лиц в Японии», которая была союзником США в области безопасности.

Япония была одной из первых стран, которая начала обсуждать с США торговое соглашение. Первый раунд переговоров прошел в апреле — через две недели после того, как Трамп анонсировал резкое повышение тарифов на поставки из 185 стран. Японию на переговорах представлял министр по восстановлению экономики Рёсэй Акадзава, США — министр финансов Скотт Бессент. Всего стороны успели провести семь раундов переговоров.

Вашингтон надеялся, что быстро достигнутое соглашение с Токио позволит гарантировать еще один рычаг давления на Китай, но зашедшие в тупик переговоры разочаровали американского президента, отмечает газета. Японские чиновники полагали, что Трамп согласится на ряд исключений, как сделал это для некоторых союзников во время своего первого срока, но, вернувшись в Белый дом, республиканец дал понять: от пошлин не будет освобожден никто, даже Япония.

«Они с трудом, но приходят к осознанию того, что Япония недостаточно важна для Трампа. Когда Трамп видит дефицит, он не думает: «Это мой близкий партнер по безопасности». Он видит дефицит», — отметила старший научный сотрудник Центра политических исследований по вопросам Восточной Азии Брукингского института Мирейя Солис.

FT сообщила о крупнейшем кризисе альянса США и Японии за 25 лет
Политика
Сигэру Исиба и Дональд Трамп

По мнению экспертов, японские власти, вероятно, недооценили глубоко укоренившийся скептицизм Трампа, понадеявшись «на добрую волю». Теперь в Токио растут опасения, что альянс Японии и США увяз в торговой войне, хотя им следовало бы объединиться, учитывая угрозы безопасности в регионе.

О том, что японские чиновники обратили внимание на изменение риторики Трампа, писала и Financial Times. Например, в июле во время интервью американский президент забыл имя японского премьера и назвал его «Мистер Япония». Высокопоставленные чиновники с обеих сторон полагают, что жесткий подход Трампа вместе с неспособностью японского правительства адаптироваться к новым условиям приведут к дестабилизации и смешению проблем безопасности и торговли.

Публиковать письма лидерам разных стран с уведомлениями о предстоящем повышении пошлин Трамп начал в июле. Для некоторых из них будут действовать такие же пошлины, как и для Японии, — 25%, включая Бруней, Молдавию, Южную Корею и Казахстан. Для ЮАР, Алжира, Ливии, Ирака, Шри-Ланки, Мексики, стран ЕС пошлины будут установлены на уровне 30%, для Лаоса и Мьянмы — 40%, для Бразилии — 50%. Предполагается, что новые тарифные ставки вступят в силу 1 августа.

Читайте РБК в Telegram.

Германия отказала Украине в поставке ракет TAURUS

Reuters: ЕС намерен в понедельник согласовать новый пакет антироссийских санкций

Умер режиссер Александр Митта

Спецпредставитель президента США Келлог приехал на Украину

Трамп анонсировал отправку оружия для Украины за счет Европы. Заявление

Axios узнал содержание «важного заявления» Трампа о России

В Крыму задержали девушку, планировавшую подрыв машины офицера Минобороны

Треть врачей негативно оценили передачу фельдшерам части обязанностей

Мирра Андреева стала самой молодой в топ-5 рейтинга со времен Шараповой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Милена Костерева Милена Костерева
Япония США пошлины Дональд Трамп Сигэру Исиба
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Глава Еврокомиссии заявила о готовности ответить на пошлины США
Политика
Politico связало пошлины Трампа для Бразилии с его гневом из-за БРИКС
Политика
Трамп анонсировал 50-процентные пошлины на медь
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июля
EUR ЦБ: 91,12 (-0,38) Инвестиции, 07:24 Курс доллара на 12 июля
USD ЦБ: 77,89 (-0,02) Инвестиции, 07:24
Дядя Рафаэля Надаля станет тренером Александра Зверева Спорт, 18:54
Хуснуллин сообщил о тройном росте строительства частных домов по эскроу Недвижимость, 18:53
Кремль ответил на слова Писториуса об «убийстве русских солдат» Политика, 18:50
HBO объявил о запуске производства телесериала о Гарри Поттере Общество, 18:46
В Дагестане число пострадавших от отравления водой достигло 450 человек Общество, 18:44
Трамп объявил о передаче в Европу для Киева 17 систем Patriot Политика, 18:41
В чем заключается «маленький сюрприз», который Трамп приготовил России Политика, 18:40
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Трамп допустил, что поставит Украине 17 комплексов Patriot Политика, 18:37
Индекс Мосбиржи взлетел на заявлении Трампа в отношении России Инвестиции, 18:33
Отпевание режиссера Мороза пройдет 16 июля в храме Воскресения Словущего Общество, 18:31
Трамп рассказал, кто будет оплачивать поставки оружия Украине через НАТО Политика, 18:31
Трамп заявил, что «очень недоволен» Россией Политика, 18:21
Трамп объявляет о мерах для России. Трансляция Политика, 18:21
Трамп назвал условие ввода санкций против России через 50 дней Политика, 18:18