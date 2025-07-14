WP рассказала о статусе, который не принесет выгоду Японии при Трампе

Япония долгое время считала, что у нее особые отношения с США, однако теперь Токио обнаружил, что не имеет большого значения для Вашингтона. Поводом для разногласий стали зашедшие в тупик переговоры по торговому соглашению

Токио, Япония (Фото: Carl Court / Getty Images)

Письмо президента США Дональда Трампа о 25-процентных пошлинах, направленное на прошлой неделе премьер-министру Японии Сигэру Исибе, ошеломило некоторых японских чиновников, сообщает The Washington Post. По мнению опрошенных газетой аналитиков, только теперь Токио осознал, что статус одного из лучших друзей Вашингтона не принесет особого успеха во второй срок Трампа.

Издание пишет, что письмо «ошеломило официальных лиц в Японии», которая была союзником США в области безопасности.

Япония была одной из первых стран, которая начала обсуждать с США торговое соглашение. Первый раунд переговоров прошел в апреле — через две недели после того, как Трамп анонсировал резкое повышение тарифов на поставки из 185 стран. Японию на переговорах представлял министр по восстановлению экономики Рёсэй Акадзава, США — министр финансов Скотт Бессент. Всего стороны успели провести семь раундов переговоров.

Вашингтон надеялся, что быстро достигнутое соглашение с Токио позволит гарантировать еще один рычаг давления на Китай, но зашедшие в тупик переговоры разочаровали американского президента, отмечает газета. Японские чиновники полагали, что Трамп согласится на ряд исключений, как сделал это для некоторых союзников во время своего первого срока, но, вернувшись в Белый дом, республиканец дал понять: от пошлин не будет освобожден никто, даже Япония.

«Они с трудом, но приходят к осознанию того, что Япония недостаточно важна для Трампа. Когда Трамп видит дефицит, он не думает: «Это мой близкий партнер по безопасности». Он видит дефицит», — отметила старший научный сотрудник Центра политических исследований по вопросам Восточной Азии Брукингского института Мирейя Солис.

По мнению экспертов, японские власти, вероятно, недооценили глубоко укоренившийся скептицизм Трампа, понадеявшись «на добрую волю». Теперь в Токио растут опасения, что альянс Японии и США увяз в торговой войне, хотя им следовало бы объединиться, учитывая угрозы безопасности в регионе.

О том, что японские чиновники обратили внимание на изменение риторики Трампа, писала и Financial Times. Например, в июле во время интервью американский президент забыл имя японского премьера и назвал его «Мистер Япония». Высокопоставленные чиновники с обеих сторон полагают, что жесткий подход Трампа вместе с неспособностью японского правительства адаптироваться к новым условиям приведут к дестабилизации и смешению проблем безопасности и торговли.

Публиковать письма лидерам разных стран с уведомлениями о предстоящем повышении пошлин Трамп начал в июле. Для некоторых из них будут действовать такие же пошлины, как и для Японии, — 25%, включая Бруней, Молдавию, Южную Корею и Казахстан. Для ЮАР, Алжира, Ливии, Ирака, Шри-Ланки, Мексики, стран ЕС пошлины будут установлены на уровне 30%, для Лаоса и Мьянмы — 40%, для Бразилии — 50%. Предполагается, что новые тарифные ставки вступят в силу 1 августа.