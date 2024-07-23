Госдума приняла закон об оптимизации налогового администрирования

Поправки в Налоговый кодекс, принятые Госдумой, вводят льготы для участников военной операции, уточняют ряд норм для тех, кто применяет «упрощенку», и дают бизнесу в новых регионах право уменьшить налог при покупке касс

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Госдума во вторник, 23 июля, приняла сразу во втором и третьем чтениях правительственные поправки в Налоговый кодекс (в части реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики). Они уточняют действующее законодательство по отдельным налогам и сборам, а также содержат ряд новаций для оптимизации налогового администрирования, сообщила пресс-служба Минфина.

Законопроект был внесен в Госдуму в марте, ко второму чтению были подготовлены существенные поправки. В частности, как писал ранее РБК, электронные торговые площадки (маркетплейсы) получат право обмениваться данными с налоговыми органами в рамках налогового режима для малого бизнеса «Автоматизированная упрощенная система налогообложения». Кроме того, будут существенно увеличены размеры судебных пошлин — по отдельным судебным процедурам они вырастут в 5–50 раз.

Среди других поправок:

Расширение периметра налогового мониторинга (он заменяет обычные проверки налоговой на онлайн-взаимодействие) за счет отмены предъявляемых к участию в нем «пороговых» требований для бывших участников консолидированной группы налогоплательщиков, холдинговых структур и операторов лотерей.

Пролонгирование льготной ставки пеней (1/300) на весь 2024 год в связи с возросшей ключевой ставкой (на сегодняшний день ставка составляет 16%, на ближайшем заседании может быть повышена до 18%, ожидают участники консенсус-прогноза РБК).

Продление до 2028 года полномочий правительства по предоставлению отсрочек по уплате налогов и страховых взносов.

Введение налоговых льгот по налогу на имущество физических лиц для участников военной операции на Украине и членов их семей.

Поправки в области НДФЛ и налога на прибыль

В части налога на доходы физических лиц (НДФЛ) поправки предусматривают предоставление повышенного стандартного налогового вычета гражданам, на обеспечении которых находятся недееспособные дети — инвалиды детства (этот статус присваивается после совершеннолетия и означает, что инвалидность наступила в результате травмы или заболевания, перенесенного до 18 лет). Сумма вычета составляет 12 тыс. руб. для родителей и 6 тыс. руб. для опекунов таких детей.

От НДФЛ будут освобождаться доходы в виде материальной выгоды от экономии на процентах за пользование кредитными средствами, полученными сотрудниками от работодателей на условиях программ льготного кредитования с государственной поддержкой. Вместе с тем материальная выгода при приобретении долей участия в уставном капитале по цене ниже рыночной будет признаваться доходом и облагаться налогом, следует из разъяснений Минфина.

Что касается налога на прибыль, законом продлевается на 2024–2025 годы исключение из налогооблагаемых доходов прощенных обязательств перед иностранным участником, возникших при его выходе или исключении из состава участников организации. Также бессрочно продлевается действующий порядок признания в доходах процентов по еврооблигациям — подобные доходы признаются по мере поступления денег или погашения задолженности иным способом, уточняет Минфин.

Кроме того, на 2025–2027 годы продлевается особый порядок учета курсовых разниц, который действует с 2022 года, а регионам предоставляется возможность на один год продлевать срок осуществления инвестиций международными холдинговыми компаниями для применения пониженных ставок по налогу на прибыль организаций.

Ряд изменения коснулись специальных налоговых режимов: