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Война санкций ,  
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Индонезия впервые более чем за 10 лет решила купить российскую нефть

Reuters: Индонезия впервые более чем за 10 лет решила купить российскую нефть
Сюжет
Война санкций
Государственная нефтегазовая компания Индонезии сделала запрос на поставку нескольких сортов российской нефти. При этом она намерена соблюдать ценовой потолок G7 при закупке — $60 за баррель
BRENT BRENT $82,5 -2,02%
Фото: Darren Whiteside / Reuters
Фото: Darren Whiteside / Reuters

Индонезийский государственная нефтегазовая компания Pertamina включила российские сорта нефти в свой сентябрьский тендер, сообщили Reuters три трейдера.

Агентство отмечает, что последний раз Pertamina покупала нефть у России более десяти лет назад. Компания запросила нефть марки Ural для доставки 15-17 сентября на свой нефтеперерабатывающий завод Cilacap, а также марки Sokol для поставки 18-20 сентября. Результаты тендеров неизвестны.

Один из источников, знакомый с планами Pertamina, сказал Reuters, что компания может купить российскую нефть только в том случае, если она будет продана в соответствии с ценовым потолком, установленным G7, то есть по $60 за баррель. К антироссийским санкциями Индонезия не присоединялась.

«Если мы будем закупать сырую нефть у России, это будет осуществляться по механизму ограничения цены», — подтвердила агентству пресс-секретарь Pertamina Хермансия Насроен.

Президент Владимир Путин в ответ на введение Западом лимита цены не нефть подписал указ, который предполагает запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов (на них тоже введены потолки цен) иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». Мера будет действовать как минимум до конца года.

Reuters узнал о переговорах России и Индии о долгосрочной сделке по нефти
Экономика
Фото:Punit Paranjpe / Reuters

Reuters называет Китай, Индию и Турцию основными покупателями российской нефти на данный момент. Как сообщил в первой половине июля вице-премьер Александр Новак, Москва и Дели могут заключить долгосрочное соглашение на поставку нефти, обе стороны рассматривают такую возможность.

По данным источников Reuters, такие переговоры с Россией ведут государственные нефтеперерабатывающие компании Индии. По словам собеседника агентства, стороны еще не согласовали условия сделки — в частности, валюту, в которой будет проводиться оплата. Индийские частные нефтеперерабатывающие компании могут позднее присоединиться к переговорам, рассказал источник.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Индонезия нефть российская нефть
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