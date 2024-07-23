Индонезия впервые более чем за 10 лет решила купить российскую нефть
Индонезийский государственная нефтегазовая компания Pertamina включила российские сорта нефти в свой сентябрьский тендер, сообщили Reuters три трейдера.
Агентство отмечает, что последний раз Pertamina покупала нефть у России более десяти лет назад. Компания запросила нефть марки Ural для доставки 15-17 сентября на свой нефтеперерабатывающий завод Cilacap, а также марки Sokol для поставки 18-20 сентября. Результаты тендеров неизвестны.
Один из источников, знакомый с планами Pertamina, сказал Reuters, что компания может купить российскую нефть только в том случае, если она будет продана в соответствии с ценовым потолком, установленным G7, то есть по $60 за баррель. К антироссийским санкциями Индонезия не присоединялась.
«Если мы будем закупать сырую нефть у России, это будет осуществляться по механизму ограничения цены», — подтвердила агентству пресс-секретарь Pertamina Хермансия Насроен.
Президент Владимир Путин в ответ на введение Западом лимита цены не нефть подписал указ, который предполагает запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов (на них тоже введены потолки цен) иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». Мера будет действовать как минимум до конца года.
Reuters называет Китай, Индию и Турцию основными покупателями российской нефти на данный момент. Как сообщил в первой половине июля вице-премьер Александр Новак, Москва и Дели могут заключить долгосрочное соглашение на поставку нефти, обе стороны рассматривают такую возможность.
По данным источников Reuters, такие переговоры с Россией ведут государственные нефтеперерабатывающие компании Индии. По словам собеседника агентства, стороны еще не согласовали условия сделки — в частности, валюту, в которой будет проводиться оплата. Индийские частные нефтеперерабатывающие компании могут позднее присоединиться к переговорам, рассказал источник.