Yomiuri узнала о плане Японии запретить экспорт в Россию некоторых машин

Yomiuri: Япония может запретить экспорт в Россию машин с объемом двигателя более 1,9 л

Токио в рамках очередного пакета санкций может запретить поставлять в Россию автомобили с объемом двигателя более 1,9 л, узнала Yomiuri. По данным газеты, объем продаж таких автомобилей в 2022 году составлял около $1 млрд

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Правительство Японии в рамках пакета новых антироссийских санкций намерено запретить экспорт в Россию новых и подержанных машин с объемом двигателя более 1,9 л, сообщает газета Yomiuri со ссылкой на источники.

По данным издания, соответствующее решение может вступить в силу уже в начале августа. Кроме того, японские власти рассчитывают полностью запретить экспорт в Россию электромобилей и гибридов.

Yomiuri отмечает, что в 2022 году подержанные машины были одним из главных товаров японского экспорта в Россию, он занял 26% от общего экспорта соответствующей продукции. Так, в прошлом году в Россию были направлены порядка 200 тыс. поддержанных автомобилей общей стоимостью около 250 млрд иен ($1,8 млрд). После введения новых санкций экспорт будет ограничен лишь малолитражными автомобилями, и его размер в денежном выражении снизится примерно до 100 млрд иен ($720 млн), пишет газета.

Крупнейшие японские автопроизводители, такие как Toyota, Mazda, Nissan, Infiniti и др. объявили о прекращении продаж и уходе с российского рынка еще в прошлом году. Большинство их активов, в том числе заводы или доли в совместных предприятиях, были проданы. В 2022 году японские авто с пробегом стали основой экспорта из Японии в Россию, который сократился на 30%, отмечает портал Autonews.ru. По его данным, залогом высоких продаж был закон о«параллельном импорте и относительно низкий курс рубля.

С февраля прошлого года власти Японии ввели против России несколько пакетов ограничительных мер. Санкции коснулись как первых лиц государства, так и крупнейшие российские компании. Также Токио запретил поставлять в Россию локомотивы, станки, бульдозеры, электронные и атомно-силовые микроскопы, квантовые компьютеры, 3D-принтеры и другое оборудование из категории высоких технологий. С марта прошлого года действует ограничение на экспорт роскоши — драгоценные камни, ювелирные изделия и автомобили премиум-класса.

Россия называет санкции незаконными.