Yomiuri узнала о плане Японии запретить экспорт в Россию некоторых машин

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июля
EUR ЦБ: 101,65 (+0,45) Инвестиции, 17 июл, 20:33 Курс доллара на 18 июля
USD ЦБ: 90,42 (+0,3) Инвестиции, 17 июл, 20:33
Минобороны сообщило о попытке ВСУ вернуть утраченные позиции в ЛНР Политика, 05:47
В аэропорту Красноярска задержали 20 рейсов из-за непогоды Общество, 05:44
Российская авиация ударила по пункту дислокации ВСУ боеприпасами УПАБ-500 Политика, 05:23
В Николаеве на месте взрыва начался пожар Политика, 05:05
Каждый пятый россиянин исключил отказ от iPhone ради работы Общество, 05:00
Работу Керченской переправы приостановили из-за непогоды Общество, 04:57
Yomiuri узнала о плане Японии запретить экспорт в Россию некоторых машин Политика, 04:35
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Харькове прогремели взрывы Политика, 04:28
«Коммерсантъ» предупредил о подорожании соков и газировок на 10–20% Общество, 04:19
Bild назвал сумму, которую Бербок тратит на визажиста Политика, 04:14
Минтранс оценил создание инфраструктуры для полетов дронов в ₽240 млрд Бизнес, 03:41
Роналду отказался возвращаться в европейский футбол Спорт, 03:39
Антонов заявил, что США превратили зерновую сделку в проект по обогащению Политика, 03:01
В Британии заявили об изучении подбитых на Украине российских танков Политика, 03:00
Война санкций ,  
0 

Yomiuri узнала о плане Японии запретить экспорт в Россию некоторых машин

Yomiuri: Япония может запретить экспорт в Россию машин с объемом двигателя более 1,9 л
Токио в рамках очередного пакета санкций может запретить поставлять в Россию автомобили с объемом двигателя более 1,9 л, узнала Yomiuri. По данным газеты, объем продаж таких автомобилей в 2022 году составлял около $1 млрд
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Правительство Японии в рамках пакета новых антироссийских санкций намерено запретить экспорт в Россию новых и подержанных машин с объемом двигателя более 1,9 л, сообщает газета Yomiuri со ссылкой на источники.

По данным издания, соответствующее решение может вступить в силу уже в начале августа. Кроме того, японские власти рассчитывают полностью запретить экспорт в Россию электромобилей и гибридов.

Yomiuri отмечает, что в 2022 году подержанные машины были одним из главных товаров японского экспорта в Россию, он занял 26% от общего экспорта соответствующей продукции. Так, в прошлом году в Россию были направлены порядка 200 тыс. поддержанных автомобилей общей стоимостью около 250 млрд иен ($1,8 млрд). После введения новых санкций экспорт будет ограничен лишь малолитражными автомобилями, и его размер в денежном выражении снизится примерно до 100 млрд иен ($720 млн), пишет газета.

Крупнейшие японские автопроизводители, такие как Toyota, Mazda, Nissan, Infiniti и др. объявили о прекращении продаж и уходе с российского рынка еще в прошлом году. Большинство их активов, в том числе заводы или доли в совместных предприятиях, были проданы.

В 2022 году японские авто с пробегом стали основой экспорта из Японии в Россию, который сократился на 30%, отмечает портал Autonews.ru. По его данным, залогом высоких продаж был закон о«параллельном импорте и относительно низкий курс рубля.

С февраля прошлого года власти Японии ввели против России несколько пакетов ограничительных мер. Санкции коснулись как первых лиц государства, так и крупнейшие российские компании. Также Токио запретил поставлять в Россию локомотивы, станки, бульдозеры, электронные и атомно-силовые микроскопы, квантовые компьютеры, 3D-принтеры и другое оборудование из категории высоких технологий. С марта прошлого года действует ограничение на экспорт роскоши — драгоценные камни, ювелирные изделия и автомобили премиум-класса.

Россия называет санкции незаконными.

Читайте на РБК Pro
Как изменится экономика стран Центральной Азии к 2025 году
Наем персонала через посредников: как платить НДФЛ и страховые взносы
Маркетплейс не спасет: зачем бизнесу интернет-магазин в новых реалиях
Каким компаниям нужны джуны-айтишники

Yomiuri узнала о плане Японии запретить экспорт в Россию некоторых машин
Yomiuri узнала о плане Японии запретить экспорт в Россию некоторых машин

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Япония санкции Россия Автомобили экспорт автомобилей Военная операция на Украине
Материалы по теме
WSJ сообщила о плане США вовлечь Японию в конфликт из-за Тайваня
Политика
Лавров заявил о намерении Японии и Кореи разместить ядерное оружие США
Политика
В Токио осудили российский закон о Дне победы над милитаристской Японией
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter