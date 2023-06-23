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Глава Минфина Украины предупредил об «огромном дефиците» бюджета в 2024-м

Глава Минфина Украины Марченко: в следующем году в бюджете снова будет дефицит
Глава украинского Минфина призвал предоставить Киеву финансовую помощь и в 2024-м году. Он отверг вариант предоставления кредитов и гарантий для частных инвестиций, сочтя рост бюджета за счет этого в ближайшие годы «волшебством»

В бюджете Украины в следующем году будет «огромный дефицит», Киеву нужна будет помощь партнеров, в том числе США, чтобы его закрыть, заявил глава украинского Минфина Сергей Марченко в интервью Politico.

По его словам, дефицит будет и в случае, если проводимое контрнаступление ВСУ будет успешным и к тому моменту боевые действия прекратятся: «Это будет огромный дефицит, потому что даже если мы ожидаем уменьшения количества денег, потраченных [на] военную кампанию, <...> социальные и гуманитарные потребности будут огромными».

Марченко сказал, что в следующем году Украина также ожидает помощи в покрытии расходов от западных партнеров. Дефицит бюджета в текущем году Киев закрыл благодаря помощи ЕС и Международного валютного фонда.

Глава украинского Минфина также считает, что финансовая поддержка не должна прекратиться в ближайшие два-три года и смениться кредитами и гарантиями для частных инвестиций. «Возможно, у нас на Украине будет некоторый инвестиционный бум, налоговые поступления увеличатся в два раза, и мы сможем самостоятельно удовлетворять наши основные потребности. Но, честно говоря, это похоже на волшебство. И я не волшебник», — отметил он.

То, что ЕС планирует предоставить Киеву финансовую помощь в размере €50 млрд, и одобрение МВФ четырехлетнего кредита на $15,6 млрд Марченко назвал «очень хорошим сигналом», однако это не сократит дефицит, добавляет он. «Вот почему мы должны привлечь внимание наших [других] ключевых партнеров, например, из Соединенных Штатов. Они также должны вмешаться и, по крайней мере, предоставить нам среднесрочную помощь со своей стороны», — заключил глава украинского Минфина.

Материал дополняется.

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