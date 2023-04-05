Помощь ЕС и МВФ полностью покрыла дефицит бюджета Украины на 2023 год

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Правительство Украины подтвердило, что оно закрыло дефицит бюджета страны на 2023 год. Об этом говорится в пресс-релизе Международной платформы доноров Украины.

В Киеве нехватку средств в бюджете на 2023 год оценили в $39,9 млрд.

«После утверждения четырехлетней программы МВФ по поддержке Украины с общим бюджетом в $15,6 млрд и с учетом поддержки бюджета Украины со стороны ЕС в рамках пакета макрофинансовой помощи в размере €18 млрд, из которых €4,5 млрд уже выделено в 2023 году, <...> правительство Украины подтвердило, что оно закрыло свой дефицит бюджета на 2023 год», — говорится в релизе, который был выпущен после заседания 5 апреля.

Киев также представил расчет своих приоритетных потребностей для восстановления в 2023 году энергетической инфраструктуры, разминирования, восстановления критической и социальной инфраструктуры, жилья и поддержки частного сектора экономики. Их оценили в $14,1 млрд и потребуют финансирования в размере $10,8 млрд сверх $3,3 млрд, которые уже выделены правительством Украины на эти цели в его бюджете на 2023 год.

В марте первый заместитель председателя комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк сообщил, что парламент рассмотрит предложение увеличить военный бюджет 2023 года на 500 млрд грн — больше $13,5 млрд.



«Это самое большое увеличение бюджета в истории Украины», — написал он.

В ноябре Железняк сообщил, что депутаты приняли закон о государственном бюджете на 2023 год с рекордным дефицитом в $38 млрд.

«Парламент принял проект госбюджета на 2023 год во втором чтении и в целом. <...> Это рекорд по наиболее раннему [сроку] принятия бюджета в истории Украины. Теперь надеемся, что международные партнеры оценят нашу пунктуальность и полностью профинансируют заложенный, тоже рекордный, дефицит в размере $38 млрд», — сказал он тогда.