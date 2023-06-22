Всемирный банк объявил о новом пакете помощи Украине на $1,75 млрд

Всемирный банк предоставит Украине дополнительную финансовую помощь в размере $1,75 млрд, следует из заявления, опубликованного на сайте банка.

«Данное финансирование состоит из гарантированного Великобританией займа Всемирного банка на сумму $500 млн, гранта на сумму $1,25 млрд от США и гранта на сумму $15 млн от правительства Финляндии», — говорится в сообщении.

В банке объяснили, что деньги пойдут на оказание поддержки в ключевых секторах, таких как здравоохранение, образование, выплата пенсий, программы социальной помощи и зарплата сотрудников, предоставляющих основные государственные услуги.

В апреле Всемирный банк выделил Украине грант в размере $200 млн на восстановление энергетической инфраструктуры. Средства для проекта предоставляет Трастовый фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ Украины (URTF), так что сумма может быть увеличена до $300 млн за счет вкладов от партнеров проекта.

План восстановления украинской энергетической инфраструктуры включает в себя закупку критически важного оборудования: различных видов трансформаторов, электроустановок для приема и распределения электроэнергии, автоматических выключателей и устройств релейной защиты. В числе аварийного оборудования для теплоинфраструктуры — мобильные котлы отопления и детали для ремонта сетей централизованного теплоснабжения.