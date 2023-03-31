МВФ одобрил крупнейший для Украины кредит

МВФ одобрил кредит для Киева на $15,6 млрд, рассчитанный на четыре года

Это первый кредит, одобренный МВФ для страны, на территории которой ведутся боевые действия

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Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил четырехлетний кредит для Украины в размере $15,6 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источник, проинформированный об этом решении. Этот кредит является крупнейшим для Киева после начала военных действий в феврале прошлого года и первым, одобренным МВФ, для страны, на территории которой ведутся боевые действия, отмечает агентство. Об этом также пишет Bloomberg.

Как сообщает Bloomberg, сначала Украина в течение 12–18 месяцев должна принять меры по поддержанию фискальной, внешней, ценовой и финансовой стабильности. В дальнейшем Киев обязался провести более масштабные реформы для поддержания макроэкономической стабильности, а также восстановления и реконструкции страны, в том числе в соответствии с целью вступить в ЕС. МВФ ожидает, что в течение этого времени страна вернется к гибкому валютному курсу и таргетированию инфляции. До этого средства Украине выделялись посредством Инструмента для ускоренного финансирования в качестве экстренной помощи, отмечает агентство.

В конце марта МВФ и Украина согласовали кредитную программу. После этого группа кредиторов страны — Канада, Франция, Германия, Япония, Великобритания и США — продлили мораторий на выплату долгов Киевом до 2027 года.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова называла кредит МВФ для Киева «вваливанием денег в черную дыру».