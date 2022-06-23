ЦБ не будет продлевать ограничение тарифов на эквайринг

Эта мера позволила сократить издержки для бизнеса, но привела к ущербу для конечных потребителей, которые за счет получаемой банком эквайринговой комиссии имели доступ к выгодным программа лояльности и кешбэка

Центральный банк не планирует продлевать установленное в апреле до осени ограничение на эквайринговые комиссии в 1%, поскольку это не приносит пользы конечным потребителям, заявила в интервью ТАСС первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова.

«Многие банки [из-за ограничения размера комиссии] свернули программы лояльности, отменили кешбэки. В результате пострадал именно потребитель. Мы точно не хотим, чтобы условия или финансовые сервисы для наших граждан ухудшались», — сказала она.

Зампред отметила, что в России, в отличие от Европы, эквайрингом занимаются именно банки, а не торговые предприятия, финансовые учреждения благодаря этой функции разработали много программ лояльности для клиентов, что позволило давать потребителям выгодные бонусы.

По словам Скоробогатовой, благодаря тому, что ЦБ с 18 апреля установил максимальный уровень эквайринговой комиссии в 1%, часть доходов перетекла от банков к торгово-сервисным предприятиям, но ЦБ не зафиксировал «ни снижения цен, ни программ кешбэков и лояльностей с их стороны». Поэтому после 31 августа, когда завершится срок ограничения, его не будут продлять.

Эквайринг позволяет торговым предприятиям принимать безналичную оплату через платежные терминалы. Он включает в себя банковское и технологическое обслуживание, которое оплачивается предприятием банку-эквайеру. В среднем до введения ограничения тарифов на эквайринг составляли 1,2–2,2% в зависимости от типа карты или вида деятельности предприятия, отмечали в ЦБ.

Когда ЦБ установил 1%-й максимум на эквайринговые комиссии, банки отреагировали сокращением размера кешбэка и изменением программ лояльности. Например, Сбербанк сократил размер бонусов в программе лояльности «СберСпасибо» на некоторые категории товаров; Росбанк с поменял условия по программе лояльности «Можно все», уменьшив кешбэк с 1% до 0,5%; «Русский стандарт» тоже стал начислять 0,5% кешбэка вместо 1–1,5%.

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Лимит эквайринговой комиссии коснулся таких категорий товаров, как продукты, потребительские товары и товары повседневного спроса, топливо, медицинские изделия, лекарственные препараты, услуг по перевозке и т. д. Мера должна помочь бизнесу снизить издержки и перестроить логистику в период сложной экономической ситуации в стране.

ЦБ уже вводил ограничения на тарифы эквайринга в период пандемии: с 15 апреля по 30 сентября их размер также составлял не более 1% на некоторые категории товаров, например, продукты, лекарства, электронику, одежду при оплате в онлайн-магазинах.

По словам Скоробогатовой, и прошлый, и нынешний моменты ограничения комиссии показали, «что к этому нужно прибегать только в крайних случаях».

Она также рассказала, что в России активно развивается оплата через Систему быстрых платежей (СБП) — по QR-кодам, что позволит торговым предприятиям снизить затраты по эквайрингу.