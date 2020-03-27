Банки предупредили ЦБ и правительство о рисках регулирования эквайринга
Банковские и платежные ассоциации предупредили председателя Банка России Эльвиру Набиуллину и премьер-министра Михаила Мишустина о последствиях, к которым может привести регулирование комиссии за эквайринг, которую магазины платят банкам за прием карт. Совместное письмо на имя глав ЦБ и правительства направили Ассоциация банков России (АБР), Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов, ассоциация «Финансовые инновации», Национальный совет финансового рынка, Национальная платежная ассоциация и Ассоциация участников платежной системы Mastercard. РБК ознакомился с документом, его подлинность подтвердил вице-президент АБР Алексей Войлуков.
На прошлой неделе ЦБ опубликовал меры по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса, в которых указал на возможность установить максимальный размер комиссии за эквайринг для интернет-магазинов «в целях обеспечения возможности для граждан бесперебойно осуществлять онлайн-покупки продовольствия и лекарственных средств без посещения магазинов, а также поддержки онлайн-торговли».
РБК направил запросы в ЦБ и правительство.
О чем предупреждает платежный рынок
- Главное последствие таких мер, по мнению ассоциаций, — монополизация рынка крупными игроками, для которых эта услуга останется прибыльной даже в условиях низких комиссий. «Данный шаг кардинально расходится с государственной политикой по поддержанию и развитию конкуренции во всех сегментах рынка, включая рынок платежных услуг», — говорится в письме.
- Авторы обращения опасаются стагнации эквайринга как услуги, так как с рынка уйдут некрупные игроки, которые чувствительны к размеру эквайринга и выдерживают конкуренцию с крупными за счет постоянного повышения качества услуг. Ассоциации подчеркивают, что платежные услуги являются социально значимыми, а их развитие требует обязательного наличия конкуренции, которая возможна только в условиях окупаемости и инвестиционной привлекательности услуг.
- Потребители не получат выгоды от снижения эквайринговых комиссий, то есть снижения цен на товары, так как не являются конечными бенефициарами. Об этом свидетельствует опыт США и Европы, где регулирование эквайринговых комиссий не привело к снижению стоимости товаров и услуг, сказано в письме. «Принципиальным моментом является вызывающее крайнюю обеспокоенность апеллирование к заботе о потребителе (и даже шире — к «повышению социальной справедливости») как цели регуляторного ограничения комиссий эквайринга», — отмечают авторы. Они подчеркивают, что спор об эквайринговых комиссиях — это спор двух отраслей экономики, для одной из которых комиссии — источник существования и развития, для другой — нежелательные издержки.