Банки предупредили ЦБ и правительство о рисках регулирования эквайринга

Регулирование комиссии за прием карт может привести к монополизации эквайринговых услуг и не снизит стоимость товаров, считают банковские и платежные ассоциации. Они направили совместное обращение главам ЦБ и правительства

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Банковские и платежные ассоциации предупредили председателя Банка России Эльвиру Набиуллину и премьер-министра Михаила Мишустина о последствиях, к которым может привести регулирование комиссии за эквайринг, которую магазины платят банкам за прием карт. Совместное письмо на имя глав ЦБ и правительства направили Ассоциация банков России (АБР), Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов, ассоциация «Финансовые инновации», Национальный совет финансового рынка, Национальная платежная ассоциация и Ассоциация участников платежной системы Mastercard. РБК ознакомился с документом, его подлинность подтвердил вице-президент АБР Алексей Войлуков.

На прошлой неделе ЦБ опубликовал меры по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса, в которых указал на возможность установить максимальный размер комиссии за эквайринг для интернет-магазинов «в целях обеспечения возможности для граждан бесперебойно осуществлять онлайн-покупки продовольствия и лекарственных средств без посещения магазинов, а также поддержки онлайн-торговли».

РБК направил запросы в ЦБ и правительство.

О чем предупреждает платежный рынок