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Банки предупредили ЦБ и правительство о рисках регулирования эквайринга

Регулирование комиссии за прием карт может привести к монополизации эквайринговых услуг и не снизит стоимость товаров, считают банковские и платежные ассоциации. Они направили совместное обращение главам ЦБ и правительства
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Банковские и платежные ассоциации предупредили председателя Банка России Эльвиру Набиуллину и премьер-министра Михаила Мишустина о последствиях, к которым может привести регулирование комиссии за эквайринг, которую магазины платят банкам за прием карт. Совместное письмо на имя глав ЦБ и правительства направили Ассоциация банков России (АБР), Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов, ассоциация «Финансовые инновации», Национальный совет финансового рынка, Национальная платежная ассоциация и Ассоциация участников платежной системы Mastercard. РБК ознакомился с документом, его подлинность подтвердил вице-президент АБР Алексей Войлуков.

На прошлой неделе ЦБ опубликовал меры по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса, в которых указал на возможность установить максимальный размер комиссии за эквайринг для интернет-магазинов «в целях обеспечения возможности для граждан бесперебойно осуществлять онлайн-покупки продовольствия и лекарственных средств без посещения магазинов, а также поддержки онлайн-торговли».

РБК направил запросы в ЦБ и правительство.

О чем предупреждает платежный рынок

  • Главное последствие таких мер, по мнению ассоциаций, — монополизация рынка крупными игроками, для которых эта услуга останется прибыльной даже в условиях низких комиссий. «Данный шаг кардинально расходится с государственной политикой по поддержанию и развитию конкуренции во всех сегментах рынка, включая рынок платежных услуг», — говорится в письме.
  • Авторы обращения опасаются стагнации эквайринга как услуги, так как с рынка уйдут некрупные игроки, которые чувствительны к размеру эквайринга и выдерживают конкуренцию с крупными за счет постоянного повышения качества услуг. Ассоциации подчеркивают, что платежные услуги являются социально значимыми, а их развитие требует обязательного наличия конкуренции, которая возможна только в условиях окупаемости и инвестиционной привлекательности услуг.
  • Потребители не получат выгоды от снижения эквайринговых комиссий, то есть снижения цен на товары, так как не являются конечными бенефициарами. Об этом свидетельствует опыт США и Европы, где регулирование эквайринговых комиссий не привело к снижению стоимости товаров и услуг, сказано в письме. «Принципиальным моментом является вызывающее крайнюю обеспокоенность апеллирование к заботе о потребителе (и даже шире — к «повышению социальной справедливости») как цели регуляторного ограничения комиссий эквайринга», — отмечают авторы. Они подчеркивают, что спор об эквайринговых комиссиях — это спор двух отраслей экономики, для одной из которых комиссии — источник существования и развития, для другой — нежелательные издержки.

Мнение ретейлеров

Освободившееся деньги от установления максимальной ставки эквайринга интернет-ретейлеры могли бы направить на зарплату новым сотрудникам, которые сейчас в срочном порядке набираются в штаты для обеспечения бесперебойных поставок товаров, говорит президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. «В условиях пандемии коронавируса интернет-магазины могут стать основным, а в некоторых случаях единственным способом приобретения товаров. Перед участниками рынка сейчас стоит задача увеличить штат сотрудников — курьеров, сборщиков заказов, водителей, а также приобрести дополнительные автомобили», — объяснил он.

В 2019 году e-commerce заплатила банкам около 30 млрд руб. при обороте 2,09 трлн руб., доля безналичных платежей составила 70%, а средняя ставка за эквайринг в интернет-торговле — 2,1%, рассчитал Соколов: «У многих интернет-компаний эквайринг занимает третье место в списке затрат, порой опережая даже логистику или аренду инфраструктуры». По его мнению, размер эквайринга надо снизить до уровня комиссии в Системе быстрых платежей, то есть до 0,4%.

Автор: Евгения Чернышова
Теги: эквайринг, банки
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