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Экономика ,  

Минтруд спрогнозировал увеличение маткапитала на первенца до ₽680 тыс.

Минтруд оценил размер материнского капитала на ближайшие три года, следует из проекта бюджета Пенсионного фонда. По прогнозам, в 2025 году выплата на первого ребенка может достигнуть ₽680 тыс., а на второго — ₽864 тыс.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Власти представили первые проектировки размера материнского капитала на ближайшие три года. Они фигурируют в проекте бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2023 год и плановый период 2023 и 2024 годов (документ есть у РБК; его подлинность подтвердил источник, знакомый с проектом).

Согласно документу, размер выплаты может поменяться следующим образом:

  • в 2023 году на рождение первенца — 616,3 тыс. руб., на второго ребенка — 814,4 тыс. руб.;
  • в 2024 году на рождение первенца — 653,9 тыс. руб., на второго ребенка — 864,1 тыс. руб.;
  • в 2025 году на рождение первенца — 680,1 тыс. руб., на второго ребенка — 898,7 тыс. руб.

В 2022 году маткапитал на первого ребенка составляет 524,5 тыс. руб., на второго — 693,1 тыс. руб., если семья не получала маткапитал на первенца, и 168,6 тыс. руб. (разница между первой и второй суммой), если его оформляла.

Прогнозируемый на следующую трехлетку рост размеров выплат был рассчитан исходя из темпов инфляции в соответствии с прогнозом Минэкономразвития, который в базовом сценарии предусматривает ускорение темпов роста цен до 17,5%, в 2023 году — до 6,1%, а в 2024 году возвращение к таргету ЦБ в размере 4%. Глава Минэкономразвития Максим Решетников уже заявлял, что прогноз на 2022 год планируется пересмотреть в лучшую сторону, хотя инфляция по его итогам все равно останется двузначной.

В декабре 2021 года президент Владимир Путин подписал закон, по которому с 1 февраля индексация маткапитала будет производиться по фактической инфляции, а не по прогнозируемой. Его размер станет пересматриваться ежегодно 1 февраля с учетом роста потребительских цен за предыдущий год.

Путин подписал закон об индексации маткапитала по фактической инфляции
Экономика
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По данным ПФР, в 2021 году маткапитал получили 1,1 млн человек, из них 526 тыс. сертификатов было выдано на первого ребенка. В 2020 году объем выдач был несколько больше (1,2 млн сертификатов), а в 2019 году, наоборот, значительно меньше (623,5 тыс.). Такая динамика связана с тем, что с 2020 года материнский капитал начали выдавать при рождении первого ребенка, до этого он был положен только при рождении второго или последующих детей.

Авторы
Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
маткапитал Минтруд демография

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Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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