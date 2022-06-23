Минтруд спрогнозировал увеличение маткапитала на первенца до ₽680 тыс.
Власти представили первые проектировки размера материнского капитала на ближайшие три года. Они фигурируют в проекте бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2023 год и плановый период 2023 и 2024 годов (документ есть у РБК; его подлинность подтвердил источник, знакомый с проектом).
Согласно документу, размер выплаты может поменяться следующим образом:
- в 2023 году на рождение первенца — 616,3 тыс. руб., на второго ребенка — 814,4 тыс. руб.;
- в 2024 году на рождение первенца — 653,9 тыс. руб., на второго ребенка — 864,1 тыс. руб.;
- в 2025 году на рождение первенца — 680,1 тыс. руб., на второго ребенка — 898,7 тыс. руб.
В 2022 году маткапитал на первого ребенка составляет 524,5 тыс. руб., на второго — 693,1 тыс. руб., если семья не получала маткапитал на первенца, и 168,6 тыс. руб. (разница между первой и второй суммой), если его оформляла.
Прогнозируемый на следующую трехлетку рост размеров выплат был рассчитан исходя из темпов инфляции в соответствии с прогнозом Минэкономразвития, который в базовом сценарии предусматривает ускорение темпов роста цен до 17,5%, в 2023 году — до 6,1%, а в 2024 году возвращение к таргету ЦБ в размере 4%. Глава Минэкономразвития Максим Решетников уже заявлял, что прогноз на 2022 год планируется пересмотреть в лучшую сторону, хотя инфляция по его итогам все равно останется двузначной.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин подписал закон, по которому с 1 февраля индексация маткапитала будет производиться по фактической инфляции, а не по прогнозируемой. Его размер станет пересматриваться ежегодно 1 февраля с учетом роста потребительских цен за предыдущий год.
По данным ПФР, в 2021 году маткапитал получили 1,1 млн человек, из них 526 тыс. сертификатов было выдано на первого ребенка. В 2020 году объем выдач был несколько больше (1,2 млн сертификатов), а в 2019 году, наоборот, значительно меньше (623,5 тыс.). Такая динамика связана с тем, что с 2020 года материнский капитал начали выдавать при рождении первого ребенка, до этого он был положен только при рождении второго или последующих детей.