Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 июня

ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений COVID за сутки в мире, массовая вакцинация в России может начаться уже осенью, в Москве отчитались о суточном минимуме смертей от COVID — главные новости о пандемии в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 584 тыс. (7728 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 8111 человека (109 за прошлые сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 339,7 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <300 0 <500 0 <1000 0 <5000 0 от 5000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Для начала массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции COVID-19 может потребоваться до 70 млн доз препарата, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи (НИЦЭМ) Александр Гинцбург. Массовая вакцинация населения от вируса может начаться уже предстоящей осенью, отметил он.

Президент Владимир Путин наградил медицинских работников за вклад в борьбу с коронавирусом, среди награжденных — главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, ему присвоено звание Героя Труда.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Cреди членов избирательных комиссий в Москве проведут выборочное тестирование на коронавирус, сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. Он отметил, что в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора не требуется сплошное тестирование, только по необходимости.

В Москве за сутки зафиксировали минимум смертей от вируса с середины апреля — умерли 20 человек, а общее число жертв COVID-19 в городе выросло до 3,6 тыс. Последний раз число умерших от COVID за сутки ниже нынешнего показателя в Москве было 16 апреля.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 8,7 млн человек, более 461 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса число зараженных в мире достигло почти 8,9 млн, из них 467 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено почти 2,27 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (1,03 млн), Россия — на третьем, Индия — на четвертом (410 тыс.), Великобритания — на пятом (более 305,8 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

ВОЗ заявила о рекордном числе выявленных за сутки случаев COVID-19 в мире — 183 020. Наибольшее количество, новых случаев (более 116 тыс.) ВОЗ зафиксировала в Северной и Южной Америке.

Число жертв коронавируса в Бразилии превысило 50 тыс. человек, за сутки в стране умерли 640 зараженных, а количество новых случаев достигло 17,4 тыс. Всего в стране COVID заболели свыше 1 млн человек.

Независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в университетах Ирана подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания коронавирусной инфекции. Ученые пришли к выводу, что наибольший риск тяжелого течения COVID-19 имеют носители группы крови А (вторая группа). Менее всего подвержены осложнениям носители группы O (первая). Для двух других групп крови — В (третья) и AB (четвертая) — риск тяжелой болезни больше, чем для первой группы, но меньше, чем для второй.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

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