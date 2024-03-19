Росстат назвал отрасли с наибольшим ростом инвестиций в 2023 году

Лидерами по росту вложений в 2023 году стали производство готовых металлических изделий, компьютеров, электронных и оптических приборов, автомобилей, а также информационные технологии. РБК разбирался в причинах такой динамики

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Наибольший рост инвестиций наблюдался в 2023 году в производстве готовых металлических изделий; компьютеров, электронных и оптических приборов; электрооборудования; автотранспортных средств. Об этом свидетельствуют данные Росстата, проанализированные РБК.

Общая сумма инвестиций в основной капитал по итогам прошлого года составила более 34 трлн руб., что выше показателя 2022 года на 9,8% (в сопоставимых ценах, то есть в реальном выражении). Эта сумма включает в себя вложения малого бизнеса и досчет на инвестиции, не наблюдаемые прямыми статистическими методами (на малый бизнес и досчеты приходится по традиции более 20% совокупных инвестиций). Общий объем же распределенных по отраслям инвестиций средних и крупных компаний, согласно их статистической отчетности, агрегированной Росстатом, составил 25,76 трлн руб. Это больше, чем было в 2022 году, на 9,4% в сопоставимых ценах.

Самый значительный рост инвестиций в основной капитал произошел в следующих отраслях:

производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования: 226 млрд руб. в 2023 году, рост на 85,5% в сопоставимых ценах;

производство компьютеров, электронных и оптических изделий: 170 млрд, плюс 72%;

производство электрического оборудования (в том числе генераторов, трансформаторов, кабелей): 69 млрд, плюс 68%.

Также большой рост инвестиций зафиксирован по разделу ОКВЭД «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» — на 37% (объем в 2023 году составил 681 млрд руб.). Однако Росстат не раскрывает детализацию инвестиций внутри этого раздела.

Такую структуру инвестиционного роста (она наблюдалась уже в течение прошлого года) эксперты ранее связывали с процессами импортозамещения на фоне западных санкций, а также с гособоронзаказом (производство металлических изделий, оптика и электроника). Например, производство готовых металлоизделий, лидирующее по росту инвестиций в отраслевом разрезе, включает в себя как продукцию ВПК, так и широкий спектр гражданской металлопродукции — строительные металлоконструкции, резервуары, котлы и т.д.

Рост на уровне 20–22% отмечался в инвестициях в добычу металлических руд, производство химических веществ и химических продуктов, производство, передачу и распределение пара и горячей воды и кондиционирование воздуха, финансовую и страховую деятельность, розничную торговлю (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами). Что происходило с инвестициями в потребительских секторах

В обрабатывающей промышленности среди отраслей, ориентированных в большей степени на потребительский рынок, высокий рост инвестиций показали только производство автомобилей (плюс 65%) и производство напитков (плюс 47%). Производство пищевых продуктов продемонстрировало практически нулевой рост вложений, инвестиции в производство текстильных изделий увеличились на 19%, одежды — примерно на 3%. По мнению экономиста, автора телеграм-канала «Твердые цифры» Родиона Латыпова, относительно невысокие темпы роста инвестиций в «потребительских» секторах означают, что «необходимость в импортозамещении в них была выражена не так ярко, в том числе на фоне освоения новых каналов импорта».

Как в производстве автотранспорта, так и в производстве напитков росту в 2023 году предшествовал провал инвестиций в 2022 году — более чем на 50% и почти на 30% соответственно (по данным Росстата по полному кругу предприятий). Руководитель проектов SBS Consulting Дмитрий Бабанский отмечает, что рост вложений в производство автотранспортных средств может быть связан с техническим перевооружением предприятий отрасли после ухода западных партнеров и расширением существующих мощностей. По данным «Автостата», к концу 2023 года доля китайских машин на российском рынке новых автомобилей превысила 60% (в феврале 2022 года было менее 10%), а доля отечественных автомобилей составляла 30%.

В автопроизводстве, как и в некоторых других отраслях, рост инвестиций можно назвать восстановительным, указывает Латыпов. Так, в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов инвестиции в основной капитал в 2022 году сократились на 53%, напоминает он, поэтому «даже рост на 65% в 2023-м пока не возвращает их к уровням 2022 года». Партнер «ДРТ консалтинга» (бывшая «Делойт консалтинг») Татьяна Кофанова говорит, что по их клиентам виден «перезапуск некоторых автопроизводств, в том числе и благодаря мерам государственной поддержки, «промышленной ипотеке» и многим другим». «В дополнение оформились новые партнерства, в основном благодаря инвесторам из КНР», — добавляет она.

Индустрия напитков за последние два года пережила глобальную трансформацию, напоминает президент Союза производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) Максим Новиков. Уход с российского рынка крупнейших международных брендов открыл перед российскими производителями новые бизнес-возможности, и многие российские компании смогли значительно расширить присутствие в сетевой рознице и повысить продажи, указывает он. Стратегия расширения потребовала от компаний дополнительных инвестиций — в частности, на ребрендинг, запуск новых продуктов и дополнительные направления бизнеса, а в отдельных случаях — на слияние с другими компаниями. «Этот процесс еще не завершен, и в ближайшие годы индустрии безалкогольных напитков предстоит балансировка, в этот период может наблюдаться как положительная, так и отрицательная динамика инвестиционной активности», — добавляет Новиков.

«В производстве напитков действительно сложилась уникальная с точки зрения инвестиций ситуация, когда два крупнейших бренда — Coca-Cola и Pepsi — покинули российский рынок и создались возможности для развития локальных брендов в целом ряде категорий российскими игроками», — подтверждает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. «Окупаемость этих инвестиций будет, по всей видимости, достаточно неплохой, потому что новым брендам удалось завоевать значимые позиции на рынке, и в этом плане сегмент безалкогольных напитков внес достаточно большой вклад», — говорит эксперт.

Сам запуск производства напитков может оказаться проще и требовать меньшего объема первоначальных инвестиций, чем, например, производство одежды или косметики, добавляет директор департамента оценки бизнеса и активов консалтинговой компании НЭО Татьяна Пушкова: «Организовать выпуск напитков можно на любой подходящей для этого производственной площадке, основные затраты будут на воду, фильтрацию, вкусовые добавки, розлив и упаковку». По ее словам, до 2022 года до 80% напитков в России были представлены зарубежными брендами, российские производители в 2022 году столкнулись со сложностями в поставках, дефицитом импортных ингредиентов и упаковки, но быстро адаптировались к изменениям. «Компании нашли поставщиков недостающих ингредиентов из дружественных стран СНГ и Азии, сформировали новые торговые связи, реализовывали инвестиционные проекты в данной сфере, обеспечили себе наличие сырьевой базы и мощностей, что позволило быстро занять освободившуюся нишу, увеличив объемы выпуска или расширив ассортимент», — объясняет Пушкова.

Что касается алкогольных напитков (данные Росстата не детализируют инвестиции в производство напитков), Бурмистров полагает, что сохранились достаточно активные инвестиции в сегмент производства пива — в первую очередь в сегмент локальных пивоварен. Впрочем, директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз не видит роста инвестиций в алкогольную отрасль. Если бы в ней был существенный рост инвестиций, это отразилось бы на объеме производства спиртного, чего в 2023 году не произошло.

Какие трудности есть в сфере инвестиций

В 2023 году сильнее всего сократились вложения в сфере здравоохранения и социальных услуг (минус 15%), трубопроводном транспорте (минус 11%), операциях с недвижимостью (минус 8%), сельском хозяйстве (минус 7%), следует из данных Росстата.

В начале текущего года рост инвестиций в основной капитал приостановился, утверждает Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в мартовском обзоре. «Отчасти это связано, видимо, с исчерпанием прежних «идей роста» (инфраструктура, импортозамещение, ОПК, жилье), отчасти — с ужесточением условий кредитования вообще и ипотечного — особенно, отчасти — с наметившимся падением рентабельности в ряде отраслей промышленности», — предполагают аналитики центра.

По словам замдиректора ЦМАКП Владимира Сальникова, пик роста инвестиций был достигнут в середине прошлого года, затем последовала «понижательная коррекция». «Сейчас интенсивность инвестиционной активности нами оценивается чуть выше, чем уровень 2019 года», — говорит он.

Значительные доли в общем объеме инвестиций занимают добыча полезных ископаемых (17% от общего объема, по данным Росстата) и транспорт и хранение, включая трубопроводы, железные дороги и складское хозяйство (20%). «Эти отрасли в значительной степени обеспечили прирост инвестиций. Шла адаптация к санкционным ограничениям в добыче и расшивка транспортных ограничений», — поясняет Сальников. Например, в добыче нефти и газа рост инвестиций в 2023 году составил 4,7%, но в денежном выражении это соответствует более 300 млрд руб. (это больше, чем все инвестиции прошлого года в отрасль готовых металлоизделий).

РБК направил запрос в Минэкономразвития.

В чем источники роста инвестиций

Примерно пятая часть всех инвестиций среднего и крупного бизнеса в основной капитал (19,6%, или 5 трлн руб.) были произведены в 2023 году из бюджетных средств, следует из статистики. Так, источником 9,4% инвестиций стали средства федерального бюджета, 9,1% — средства региональных бюджетов, еще 1,1% вложений производились за счет муниципальных средств. В 2022 году средства госбюджета позволили осуществить 20,5% инвестиций, что, как сообщалось ранее, стало самым большим показателем с 2009 года.

Собственные деньги компаний послужили источником для 56% всех инвестиций (14,3 трлн руб.). Банковские кредиты и заемные средства других организаций составили 9 и 7% инвестиций соответственно, или 2,2 трлн и 1,8 трлн руб.

Драйверами инвестиционного спроса помимо военно-промышленного комплекса и импортозамещения являются разворот торговли на Восток и расширение транспортной инфраструктуры — развитие Восточного полигона, портовых мощностей, строительство логистических комплексов на границе с Китаем, считает аналитик центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко. Также на рост капвложений будут влиять модернизация ЖКХ и социальное строительство (в частности, школ и больниц), о которых говорил президент в послании Федеральному собранию, допускает она.

«Новые драйверы инвестиционного спроса являются устойчивыми, рост инвестиций в них — не временное явление», — уверена Тарасенко. При этом она ожидает, что роль бюджета как основного драйвера инвестиций сохранится на среднесрочном горизонте.

Сальников, напротив, считает, что доминирование госзаказа и государственных инвестиций «не особенно просматривается». Государственные финансы как источник инвестиций растут ускоренно, их темпы роста выше, чем собственных средств компаний, но нельзя сказать, что они определяют все тенденции, считает он. «Да, бюджетные инвестиции растут быстрее, но их объем практически в четыре раза меньше, чем объем собственных средств», — отмечает Сальников.

В то же время, оговаривается он, государственные средства зачастую сложно вычленить в статистике по инвестициям. «Мы видим только то, что напрямую профинансировано из бюджета. Но мы не видим наведенных государственным спросом инвестиций, когда доходы предприятий от госзакупок фактически трансформируются в инвестиции», — говорит эксперт.

В среднесрочной перспективе драйвером инвестиций будут собственные средства компаний, солидарен Латыпов. Он подчеркивает, что большая часть отраслей — лидеров роста инвестиций — относится к приоритетным направлениям структурной трансформации российской экономики. «Соответственно, инвестиции в этих отраслях, скорее, продолжат расти, но темпы будут более низкими из-за эффекта базы», — говорит Латыпов. По его словам, объявленные в рамках послания траты на строительство и инфраструктуру должны придать импульс инвестициям.