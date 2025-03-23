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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Экономист заявил о риске утраты долларом роли ведущей валюты из-за Трампа

Эйхенгрин: доллар может утратить роль ведущей мировой валюты из-за Трампа
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Доллар может утратить роль ведущей мировой валюты из-за политики президента США Дональда Трампа, считает американский экономист Барри Эйхенгрин. Об этом он написал в статье для газеты Financial Times.

Как правило экономисты связывают огромную роль доллара с долей США в мировом ВВП, а также с глубиной и ликвидностью американских финансовых рынков, отмечает экономист. На данный момент участники финансового рынка считают, что США остаются ведущей мировой экономикой, доллару ничего не грозит, пишет он.

Затем Эйхенгрин пишет со ссылкой на мнение историков, что в действительности на рост и обвал валют влияют действия реальных людей, а не ситуация в экономике и на рынках.

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Финансы
Фото:Dan Kitwood / Getty Images

«Именно люди предприняли важные шаги по созданию институтов, которые создали международный доллар. И именно люди в конечном итоге определят, выживут ли эти самые институты или потерпят крах», — поясняет он.

Доминирование доллара до сих пор основывалось на торговле, союзах и институтах, однако теперь этой эпохе грозит завершение, считает экономист.

По словам Эйхенгрина, Трампу понадобилось всего несколько месяцев, чтобы «ослабить, а то и вовсе разрушить» отношения с другими странами и принцип взаимности. Президент США и чиновники его администрации ставят под сомнение ценности, на которых основывалось почти вековое господство доллара, считает он.

«Впервые на памяти живущих выживание институтов, на которых базировалось это господство, оказалось под вопросом», — пишет экономист.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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