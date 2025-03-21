Париж призвал применить «самый мощный торговый инструмент ЕС» против США

США 2 апреля могут ужесточить тарифы в отношении европейского импорта. Группа стран ЕС, в том числе Франция, предлагает использовать «антипринудительный инструмент» — комплекс торговых мер для борьбы с принуждением со стороны США

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Франция хочет, чтобы Европейский союз впервые рассмотрел возможность использования своего «самого мощного» торгового инструмента в ответ на действия США, если те введут пошлины для давления на Брюссель.Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, Франция присоединилась к небольшой группе стран ЕС, полагающих, что союз должен рассмотреть применение меры, которую Bloomberg называет «антипринудительным инструментом». Она предназначена для того, чтобы нанести ответный удар странам, прибегающим к принуждению за счет торговых и экономических ограничений, пояснил один из источников.

Применение «антипринудительного инструмента» регулируется рядом условий и обусловлено некоторыми шагами. Однако в конечном итоге он призван дать Евросоюзу возможность прибегнуть к широкому спектру ответных мер среди которых: ограничение торговли и предоставления услуг, а также определенных прав интеллектуальной собственности. Кроме того, возможно ограничение прямых иностранных инвестиций и доступа к госзакупкам, уточняет Bloomberg.

Другой источник рассказал агентству на условиях анонимности, что Еврокомиссия, которая занимается торговыми вопросами от имени всего объединения, в настоящее время не рассматривает этот инструмент противодействия принуждению.

Еще один собеседник Bloomberg отметил, что любые дискуссии об использовании этого инструмента пока невозможны, поскольку ЕС сначала нужно увидеть, какие тарифы будут введены США 2 апреля, а после понять, применима ли эта мера.

Трамп ранее ввел 25-процентные пошлины в отношении европейских стали и алюминия: 12 марта новая тарифная политика вступила в силу. Брюссель пошел на ответные меры. «Поскольку США применяют тарифы на сумму $28 млрд, мы отвечаем контрмерами на сумму €26 млрд. Это соответствует экономическому масштабу американских тарифов», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Новые тарифы будут введены в два этапа и полностью вступят в силу к 13 апреля.

Трамп грозил ЕС повышением пошлин и на другие товары, в том числе на вино. 17 марта он заявил, что администрация США по-прежнему планирует ввести зеркальные таможенные пошлины, которые будут равны тем, что взимают при импорте американских товаров другие страны. Соответствующий указ он подписал еще в феврале, однако затем введение мер было отсрочено до 2 апреля. Республиканец считает несправедливой политику сбора налогов в ЕС с импортируемых товаров, в том числе НДС.

Власти ЕС заявляют, что этот налог справедлив и не является дискриминационным, поскольку применяется в равной степени к импортным товарам и товарам внутреннего производства.