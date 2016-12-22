WSJ сообщила о просьбе США сократить торговый дефицит с КНР на $100 млрд

Администрация президента США Дональда Трампа попросила Пекин создать план по сокращению торгового дефицита со Штатами на $100 млрд. Об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их словам, представители американской администрации обратились с такой просьбой к главе канцелярии рабочей группы центрального комитета Коммунистической партии Китая по финансам и экономике, члену политбюро Лю Хэ, который был в Вашингтоне на прошлой неделе. По данным источников газеты, он встретился с рядом должностных лиц США, в том числе министром финансов Стивеном Мнучином, и обсудил торговую напряженность между двумя странами. При этом Лю Хэ уточнил, что обе стороны договорились не вести «торговую войну».

Президент США Дональд Трамп 7 марта сообщил, что власти США попросили Китай создать план по сокращению торгового дефицита на $1 млрд. Об этом Трамп писал в своем Twitter. Американский лидер отметил «очень хорошие отношения» с Пекином, в связи с этим США ждут, какие идеи предложит Китай по сокращению торгового дефицита. Газета отмечает, что озвученная на переговорах с Лю Хэ цифра на $99 млрд больше, чем та, о которой писал Трамп.

Трамп 9 марта подписал распоряжение о введении тарифов на ввоз стали и алюминия в США из всех стран, исключение сделано только для Мексики и Канады. Министр торговли США Уилбур России заявил, что указ Трампа направлен на борьбу с «перевалкой грузов через третьи страны», которой занимается Пекин. По его словам, Китай замещает спрос на товары в третьих странах, после чего организует их поставку в Штаты.