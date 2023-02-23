Страны G7 выделят $39 млрд на финансовую помощь Украине в 2023 году

G7 выделит $39 млрд на финансовую помощь Украине в 2023 году

Пакет помощи от G7, говорится в заявлении, позволит стабилизировать экономику Украины и отремонтировать пострадавшую инфраструктуру

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Страны G7 (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония) выделят $39 млрд на финансовую помощь Украине в 2023 году, говорится в заявлении «Большой семерки» по итогам встречи в Бангалоре на уровне министров финансов и глав ЦБ. Документ опубликовал Минфин Японии, председательствующей в G7 в 2023 году.

Пакет помощи позволит гарантировать работу правительства Украины, продолжить предоставление основных услуг, провести ремонт поврежденной инфраструктуры и стабилизировать экономику, указано в заявлении.

«Эта финансовая помощь является дополнением к нашей жизненно важной военной поддержке и обучению украинских сил, гуманитарной поддержке и сотрудничеству в целях развития», — заявили в G7.

Там подчеркнули приверженность совместным экономическим мерам в ответ на действия России на Украине. «Мы будем продолжать внимательно следить за эффективностью санкций и предпринимать дальнейшие действия по мере необходимости», — говорится в заявлении.

Там также говорится, страны «Большой семерки» будут работать, чтобы предотвратить уклонение и обход санкций. G7 в своем заявлении призвал и другие страны ввести ограничительные меры в отношении России.

По итогам 2022 года Украина получила международную помощь на сумму около $32,1 млрд, писало УНИАН со ссылкой на Национальный банк Украины. Наибольший объем поступил из США ($12 млрд), Европейского союза ($8 млрд), Международного валютного фонда ($2,7 млрд), Канады ($1,9 млрд) и Германии ($1,5 млрд).

Страны G7, кроме Японии, которая до сих пор передавала Киеву только нелетальное оборудование, снаряжение, генераторы и средства защиты, активно оказывают военную поддержку Украине, поставляя оружие, военную технику и боеприпасы. НАТО оценивало годовой объем западной помощи, в том числе военной и финансовой, в $120 млрд.

Россия выступает с критикой передачи оружия и военной техники Киеву. В Кремле видят в этом прямое вовлечение западных стран в конфликт и указывают, что военная помощь Украине не помешает достижению задач военной операции.