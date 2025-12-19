 Перейти к основному контенту
Экономика
0

Набиуллина исключила снижение ключевой ставки «в режиме автопилота»

Глава ЦБ Набиуллина исключила снижение ключевой ставки в режиме автопилота
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что снижения ключевой ставки «в режиме автопилота» не будет. Ее слова приводятся на сайте Банка России. На последнем в 2025 году заседании Центробанк снизил ключевую ставку с 16,5 до 16% годовых.

По ее словам, масштаб и скорость дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики будут зависеть от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

«Реализация проинфляционных рисков может потребовать пауз в движении ставки. Это значит, что не будет снижения в режиме автопилота», — сказала Набиуллина.

Глава регулятора отметила, что Центробанк будет постоянно оценивать изменение всех ключевых параметров российской экономики и внешней среды и «в случае необходимости корректировать траекторию».

В ближайшие месяцы, пояснила Набиуллина, регулятор будет сосредоточен на том, как цены, а также люди и бизнес отреагируют на повышение НДС и тарифов, а также на том, будут ли усиливаться или ослабевать другие проинфляционные и дезинфляционые риски.

Глава Банка России считает устойчиво низкую инфляцию «единственным путем к умеренным процентным ставкам для всех, к предсказуемой среде для долгосрочных вложений и планов». «Это фундамент для стабильного развития экономики и роста благосостояния людей», — заключила она.

Смягчение денежно-кредитной политики продолжается с июня, ЦБ снизил уровень ключевой ставки в пятый раз подряд и уже второй раз он выбирает для очередного ее снижения сдержанный шаг — лишь на 50 базисных пунктов.

По оценкам Центробанка на 15 декабря, годовая инфляция составила 5,8% и по итогам 2025 года ожидается ниже 6%.

Президент Владимир Путин, в ходе прямой линии отвечая на вопрос, «почему все так дорого», назвал усредненные показатели инфляции «средней температурой по больнице», которые не отражают реальной продовольственной корзины каждого отдельного человека. «Продовольственная инфляция по некоторым направлениям может быть выше, и это уже зависит от той продовольственной корзины, которой пользуется человек. Если в ней преимущественно белковая продукция — мясо, курица, — то, конечно, на бюджете семьи это отражается», — сказал Путин.

Елена Чернышова
Эльвира Набиуллина ЦБ ключевая ставка
Эльвира Набиуллина фото
Эльвира Набиуллина
экономист, председатель Центробанка
29 октября 1963 года

