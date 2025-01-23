Bloomberg узнал о возможном закрытии азиатских НПЗ из-за санкций США

НПЗ в Южной Корее, Сингапуре и на Тайване оказались уязвимыми к росту цен на нефть и задумались о сокращении объемов переработки и закрытии, пишет Bloomberg. Это последовало после санкций США против энергетического сектора России

Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Азиатские нефтеперерабатывающие заводы вынуждены рассмотреть возможность сокращения объемов переработки топлива и закрытия на фоне резкого роста цен, пишет Bloomberg со ссылкой на трейдеров.

За последнюю неделю выросла стоимость наиболее популярного сорта нефти на Ближнем Востоке Murban, что повлекло рост затрат и снижение прибыли переработчиков, отметили собеседники агентства. Наиболее уязвимыми к росту цен оказались частные нефтеперерабатывающие заводы, большинство из которых расположены в Южной Корее, Сингапуре и на Тайване.

Причиной стал срочный поиск альтернативы российской нефти со стороны Индии и Китая. Так, по данным Bloomberg, индийские нефтеперерабатывающие компании объявили «множество тендеров» на поставку нефти «со всех уголков мира» после последних санкций США. Собеседники агентства сообщили, что Нью-Дели в том числе обращается к спотовому рынку и одновременно пытается наладить долгосрочные поставки нефти с Ближнего Востока. Некоторые из них запланированы уже на февраль, что указывает на срочность замены российского топлива, отмечает Bloomberg.

Трейдеры ожидают напряженных переговоров Индии с Саудовской Аравией и ОАЭ, так как в течение последних двух лет Нью-Дели отдавал предпочтение российской нефти из-за более низкой цены. Они также называли непростой задачей поиск альтернативы, так как топливо из России составляло 1,8 млн барр. в день, или одну треть от общего объема импорта Индии.

Министр нефти Индии Хардип Сингх Пури ранее допустил наращивание импорта топлива из США на фоне планов администрации Дональда Трампа по увеличению добычи. Он также анонсировал соответствующее соглашение с Аргентиной. «Мы готовы сотрудничать со всеми, кто может предложить что-то стоящее», — сказал Пури.

Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler пишет, что по итогам 2024 года Россия стала лидером по объему поставок нефти в Индию, обогнав Ирак и Саудовскую Аравию. По данным агентства, за 11 месяцев прошлого года поставки российской нефти в Китай, включая трубопроводные, выросли на 2%, до 2,159 млн барр. в сутки, или на 20% от общего объема импорта. О решении Китая срочно закупить нефть с Ближнего Востока и из Африки, а также из Северной и Южной Америки Bloomberg узнал 14 января.

10 января США ввели «самые значительные санкции» против энергетического сектора России. В частности, под ограничения попали «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», их дочерние компании, а также более 180 судов, которые Вашингтон посчитал «частью теневого флота» для перевозки топлива. Reuters со ссылкой на трейдеров и аналитиков писал, что НПЗ в Китае и Индии будут вынуждены нарастить импорт с Ближнего Востока, из Африки и Америки, что грозит ростом цен и стоимости фрахта. Москва считает санкции незаконными и требует их отмены.