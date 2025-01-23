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Война санкций ,  
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Bloomberg узнал о возможном закрытии азиатских НПЗ из-за санкций США

Bloomberg: азиатские НПЗ задумались о закрытии после санкций США против России
Сюжет
Война санкций
НПЗ в Южной Корее, Сингапуре и на Тайване оказались уязвимыми к росту цен на нефть и задумались о сокращении объемов переработки и закрытии, пишет Bloomberg. Это последовало после санкций США против энергетического сектора России
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Азиатские нефтеперерабатывающие заводы вынуждены рассмотреть возможность сокращения объемов переработки топлива и закрытия на фоне резкого роста цен, пишет Bloomberg со ссылкой на трейдеров.

За последнюю неделю выросла стоимость наиболее популярного сорта нефти на Ближнем Востоке Murban, что повлекло рост затрат и снижение прибыли переработчиков, отметили собеседники агентства. Наиболее уязвимыми к росту цен оказались частные нефтеперерабатывающие заводы, большинство из которых расположены в Южной Корее, Сингапуре и на Тайване.

Причиной стал срочный поиск альтернативы российской нефти со стороны Индии и Китая. Так, по данным Bloomberg, индийские нефтеперерабатывающие компании объявили «множество тендеров» на поставку нефти «со всех уголков мира» после последних санкций США. Собеседники агентства сообщили, что Нью-Дели в том числе обращается к спотовому рынку и одновременно пытается наладить долгосрочные поставки нефти с Ближнего Востока. Некоторые из них запланированы уже на февраль, что указывает на срочность замены российского топлива, отмечает Bloomberg.

Трейдеры ожидают напряженных переговоров Индии с Саудовской Аравией и ОАЭ, так как в течение последних двух лет Нью-Дели отдавал предпочтение российской нефти из-за более низкой цены. Они также называли непростой задачей поиск альтернативы, так как топливо из России составляло 1,8 млн барр. в день, или одну треть от общего объема импорта Индии.

Импорт Китаем сырой нефти из России стал рекордным в 2024 году
Экономика
Фото:Ma Ke / XinHua / Global Look Press

Министр нефти Индии Хардип Сингх Пури ранее допустил наращивание импорта топлива из США на фоне планов администрации Дональда Трампа по увеличению добычи. Он также анонсировал соответствующее соглашение с Аргентиной. «Мы готовы сотрудничать со всеми, кто может предложить что-то стоящее», — сказал Пури.

Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler пишет, что по итогам 2024 года Россия стала лидером по объему поставок нефти в Индию, обогнав Ирак и Саудовскую Аравию. По данным агентства, за 11 месяцев прошлого года поставки российской нефти в Китай, включая трубопроводные, выросли на 2%, до 2,159 млн барр. в сутки, или на 20% от общего объема импорта. О решении Китая срочно закупить нефть с Ближнего Востока и из Африки, а также из Северной и Южной Америки Bloomberg узнал 14 января.

10 января США ввели «самые значительные санкции» против энергетического сектора России. В частности, под ограничения попали «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», их дочерние компании, а также более 180 судов, которые Вашингтон посчитал «частью теневого флота» для перевозки топлива. Reuters со ссылкой на трейдеров и аналитиков писал, что НПЗ в Китае и Индии будут вынуждены нарастить импорт с Ближнего Востока, из Африки и Америки, что грозит ростом цен и стоимости фрахта. Москва считает санкции незаконными и требует их отмены.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Индия США санкции против России нефть импорт НПЗ
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