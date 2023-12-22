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Силуанов заявил об отсутствии предпосылок сейчас «серьезно менять» налоги

Силуанов: в 2024 году серьезных изменений налоговой системы не требуется
Для бюджета на 2024–2026 годы «серьезно менять что-то в налогах не требуется», заявил РБК Антон Силуанов. Он добавил, что работа по определению налоговой политики проводится ежегодно, в том числе с учетом предложений от бизнеса
Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Принятый федеральный бюджет на 2024 год не требует серьезных изменений налоговой системы, заявил РБК министр финансов Антон Силуанов. «Если смотреть бюджет на предстоящую трехлетку (2024–2026 годы), то на данный момент он сбалансирован, серьезно менять что-то в налогах не требуется», — подчеркнул он.

Глава Минфина напомнил, что «работа по определению налоговой политики проводится ежегодно». Она осуществляется «в рамках разрабатываемых на предстоящую трехлетку основных направлений бюджетной, налоговой и таможенной политики, которые в том числе предполагают уточнение и совершенствование налоговой системы».

«Мы формируем как собственные предложения, так и внимательно рассматриваем и обсуждаем предложения бизнеса», — сказал Силуанов, пообещав, что, как и всегда, в первой половине следующего года основные параметры этого документа будут определены.

Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что на повестке дня не стоит вопрос об увеличении налоговой нагрузки на бизнес. По мнению председателя верхней палаты, это было бы контрпродуктивно. Изменение шкалы НДФЛ или ее дифференциация пока тоже не планируются, сообщила она.

По словам Матвиенко, «есть масса других направлений, которые позволили бы наращивать нашу доходную базу, <...> чему правительство сейчас уделяет приоритетное внимание». Она также подчеркнула важность фактора стабильности, «когда бизнес знает, что власть не шарахается, что она не меняет каждый месяц правила игры».

В октябре Силуанов заявлял, что при рассмотрении текущего трехлетнего бюджета власти не планируют менять базовые налоговые ставки, но не исключал, что это будет возможно в следующем бюджетном цикле.

По данным Forbes, президент Владимир Путин по итогам ноябрьской встречи с бизнесом поручил правительству рассмотреть возможность ввести дифференцированную ставку налога на прибыль в зависимости от инвестиционной активности. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявлял, что крупный бизнес не против увеличения ставки налога на прибыль в обмен на новые инвестиционные вычеты и расширение существующих — в частности, в рамках Соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). По словам Шохина, многие решения для повышения доходов бюджета позиционируются как разовые, однако «к многим временным решениям бюджет привыкает, и они становятся постоянными».

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В этом году власти обязали бизнес, доналоговая прибыль которого за 2021 и 2022 годы превысила 1 млрд руб., уплатить разовый налог в 10% от полученной сверхприбыли. Сделать это нужно не позднее 28 января 2024 года, но если средства перечислены до 30 ноября, то ставка вдвое ниже. Правительство рассчитывало, что благодаря этой мере бюджет получит 300 млрд руб., однако, по словам Силуанова, поступления составили уже 305 млрд руб.

С октября этого года до конца 2024-го для экспортеров установлены вывозные пошлины, зависящие от курса рубля, в размере от 4 до 7%.

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Теги
Анна Гальчева Анна Гальчева
Минфин Антон Силуанов налоги федеральный бюджет
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