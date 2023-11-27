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Путин утвердил бюджет до 2026 года

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы
Сборочная линия автомобильного завода &laquo;Москвич&raquo;
Сборочная линия автомобильного завода «Москвич» (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Власти России запланировали доходы федерального бюджета в 2024 году в объеме 35 трлн руб., расходы — на уровне 36,6 трлн руб. Дефицит составит 1,59 трлн руб., или 0,9% ВВП. В 2025 году доходы, как ожидается, составят 33,5 трлн руб., в 2026 году — 34,1 трлн руб., расходы — 34,4 трлн и 35,6 трлн руб. соответственно.

В частности федеральный бюджет предусматривает:

  • 54 млрд руб. на стимулирование спроса на отечественные автомобили и спецтехнику, поддержку производителей техники, использующей газ;
  • 41 млрд руб. на трехлетний период на обеспечение комплексного развития сельских территорий;
  • 9 млрд руб. на развитие образовательно-производственных центров;
  • 6 млрд руб. на расширение лекарственного обеспечения в рамках проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;
  • 3 млрд руб. на курс обучения языкам программирования для школьников.

Бюджет сформирован исходя из прогноза роста ВВП в России в 2024 году на 2,3% (итоговый объем 179 трлн руб.), на тот же показатель в 2025 году (190,6 трлн руб.), и на 2,2% в 2026 году (202,3 трлн руб.).

РБК подсчитал, что в бюджете на 2024 год ко второму чтению распределили из закрытой части в открытую около 1,2 трлн руб.

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Владимир Путин

политик, президент России

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