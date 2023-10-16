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Силуанов исключил пересмотр базовых налоговых ставок в ближайшие 3 года

Силуанов исключил пересмотр базовых налоговых ставок в ближайшие 3 года
Власти не планировали менять базовые налоговые ставки, в том числе НДФЛ, к этому вопросу они могут вернуться через три года, в следующем бюджетном цикле, заявил глава Минфина Силуанов
Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Минфин может вернуться к вопросу базовых налоговых ставок, в том числе НДФЛ в следующем бюджетном цикле (бюджет формируется на три года), заявил глава ведомства Антон Силуанов, выступая в Госдуме.

«Мы при формировании бюджета на трехлетку не планировали касаться изменения базовых налогов, в том числе НДФЛ Мы считаем, что вернуться к этому вопросу возможно. <...> Можем посмотреть в следующем бюджетном цикле», — сказал он (цитата по ТАСС).

Силуанов добавил, что в связи с этим сверхдоходы банков будут поступать в бюджет через повышенные дивиденды, которые кредитные организации будут платить в следующем году.

В конце июля президент Владимир Путин подписал закон о введении единой ставки НДФЛ для россиян, которые находятся за рубежом и удаленно работают на российские компании, в размере 13-15%.

Ставка НДФЛ для данной категории устанавливается в размере 13%, а в случае если доходы превышают 5 млн руб. в год — 15% независимо от статуса налогового резидентства. Со следующего года нормы вступят в силу для сотрудников, работающих в штате российских компаний, с 2025-го — для фрилансеров.

12 сентября Путин заявил, что у российских властей нет планов по повышению налогов.

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В конце сентября в парламенте предложили освободить от НДФЛ доходы добровольцев-участников военной операции. Их также освободят от уплаты государственной пошлины за выдачу паспорта и водительского удостоверения в случае негодности или утраты. Законопроект могут принять уже в октябре, его также одобрили в правительстве.

Кроме того, в начале октября группа депутатов от ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий прогрессивный налог на доходы физических лиц от 0 до 35% в зависимости от уровня дохода. В Кремле не стали озвучивать позицию по этому вопросу, сочтя это преждевременным, пока «народные избранники не проведут дискуссии».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
НДФЛ Антон Силуанов госбюджет налогооблажение
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