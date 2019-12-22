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Украинцам пообещали снизить цены на отопление после соглашения с Россией
Этой зимой цены на газ для граждан расти не будут, заявил премьер Алексей Гончарук. Он отметил, что тариф на прокачку будет установлен при помощи независимого регулятора и Киев не станет «заложником двусторонних переговоров»
Алексей Гончарук (Фото: Zuma / TASS )

Цены на газ на Украине в течение отопительного сезона 2019–2020 годов не будут расти. Об этом в своем видеообращении заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя итоги переговоров о транзите российского газа в Европу.

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По словам Гончарука, тариф за прокачку газа будет устанавливаться по европейским правилам. Таким образом, отметил он, Киев не станет «заложником двусторонних переговоров», а будет работать «по европейским цивилизованным правилам», так как при определении тарифа будет привлечена помощь независимого регулятора.

«Что это означает для украинского бизнеса и украинцев? Это означает, что этой зимой цена на газ расти не будет», — заявил премьер. У властей Украины появится возможность «снизить цифру в платежке за коммунальные услуги и за отопление».

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Это стало возможным благодаря договоренностям о заключении нового пятилетнего контракта на транзит газа, отметил Гончарук.

20 декабря «Газпром» и «Нафтогаз» подписали совместный протокол об условиях поставок газа через Украину в 2020–2024 годах. В соответствии с договоренностями, в 2020 году через Украину планируется поставить 65 млрд куб. м газа, а в следующие четыре года — по 40 млрд. Всего объем транзита составит 225 млрд куб. м.

Стороны условились отозвать иски друг к другу, по которым нет окончательных решений. Документ также подразумевает, что с имущества, активов и денежных средств «Газпрома» будет снят арест. Кроме того, российский концерн согласился до 29 декабря выплатить «Нафтогазу» $2,9 млрд согласно решению Стокгольмского арбитража, постановившего, что «Газпром» нарушил условия действующего договора. Он истекает 31 декабря.

По словам исполнительного директора украинской компании Юрия Витренко, Москва предлагала заключить новый договор на один год, а Киев — на десять. В итоге стороны «сошлись посередине».

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Украина, транзит газа
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