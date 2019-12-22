Украинцам пообещали снизить цены на отопление после соглашения с Россией

Украинцам пообещали снизить цены на отопление после соглашения с Россией

Этой зимой цены на газ для граждан расти не будут, заявил премьер Алексей Гончарук. Он отметил, что тариф на прокачку будет установлен при помощи независимого регулятора и Киев не станет «заложником двусторонних переговоров»

Алексей Гончарук (Фото: Zuma / TASS )

Цены на газ на Украине в течение отопительного сезона 2019–2020 годов не будут расти. Об этом в своем видеообращении заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя итоги переговоров о транзите российского газа в Европу.

По словам Гончарука, тариф за прокачку газа будет устанавливаться по европейским правилам. Таким образом, отметил он, Киев не станет «заложником двусторонних переговоров», а будет работать «по европейским цивилизованным правилам», так как при определении тарифа будет привлечена помощь независимого регулятора.

«Что это означает для украинского бизнеса и украинцев? Это означает, что этой зимой цена на газ расти не будет», — заявил премьер. У властей Украины появится возможность «снизить цифру в платежке за коммунальные услуги и за отопление».