Орешкин призвал не ожидать «кардинальных изменений» курса рубля

Советник президента не исключил дальнейшего укрепления рубля, но посоветовал не ожидать сильных изменений от «нынешних равновесных значений». Он также ответил, не связан ли «бурный рост зарплат в стране» только с доходами военных

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Рубль укрепляется, платежный баланс стабилизуется, но дальнейшая динамика зависит от объемов снижения оттока капитала, погашения внешнего долга и выкупов зарубежных активов, сообщил в интервью МК советник президента Максим Орешкин.

«Но одновременно с этим продолжение быстрого роста внутреннего спроса может компенсировать всю эту историю. Подводим итог: рубль сейчас укрепляется и может укрепиться еще. Но в целом рассчитывать на какие-то кардинальные отклонения курса рубля от нынешних равновесных значений не стоит», — сказал Орешкин.

Комментируя падения курса рубля в этом году, он пояснил, что это связано с восстановлением внутреннего потребительского и инвестиционного спроса, что повысило спрос на импортную продукцию. Вместе с тем нефтяные и газовые цены в этом году оказались ниже уровней 2022 года, «был и определенный «перелет» этого курса».

Журналист напомнил Орешкину об отчетах правительства про «бурный рост зарплат в стране» и спросил, не объясняется ли такая статистика повышением зарплат лишь в отдельных секторах — например, среди военнослужащих или в оборонном производстве.

Орешкин это исключил. По его мнению, если бы рост зарплат был ограничен только этими отраслями, то поступления в бюджет по линии НДФЛ показывали бы огромное увеличение в одних регионах и падение в других, однако ситуация иная — поступления от налогов на доходы физлиц растут по всей России.

«Конечно, если посмотреть на структуру роста заработных плат в экономике, то обрабатывающие производства будут там на первом месте с существенным отрывом. При этом часть отраслей будет показывать рост зарплат, лишь слегка превышающий инфляцию. Разница по отраслям действительно есть. Так всегда происходит в экономике», — рассказал Орешкин.

Он подчеркнул, что «перекос в сторону обрабатывающих производств имеет место», однако в этом есть и позитивные элементы. Для достижения технологического суверенитета России понадобится в обрабатывающей промышленности большее число квалифицированных рабочих, менеджеров, инженеров, для их стимулирования требуются высокие зарплаты.

Минфин планирует, что курс рубля сохранится «где-то в этих параметрах», ведомство намерено работать над повешением предсказуемость колебаний валюты. Министр Антон Силуанов не увидел опасности резкого падения курса рубля.

Аналитики крупнейших российских банков и инвесткомпаний, опрошенные Центробанком, в октябре ухудшили свой прогноз по курсу рубля по итогам 2023 года и на перспективе до 2026-го. Средний показатель этого года составит 86 руб. за доллар, считают они. В следующем году, по мнению аналитиков, средний курс рубля к доллару составит ₽94, прогноз на 2025 год ухудшен с 90,8 до 97,5 руб. за доллар, на 2026-й — с 92 до 98,2 руб.