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Финансы ,  
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В Минфине не увидели риска резкого падения курса рубля

Глава Минфина Силуанов: риска резкого падения курса рубля нет
Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

В Министерстве финансов не видят риска резкого падения курса рубля, заявил глава ведомства Антон Силуанов. Видео с ним опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

У министра спросили, есть ли на сегодняшний день в российской экономике какие-то фундаментальные показатели, которые говорили бы о риске резкого падения курса рубля. «Я не вижу таких», — ответил Силуанов.

«В последнее время правительство и президент приняли решение об определенных мерах контроля за возвратом валютной выручки. Думаю, что это один из элементов стабилизации курса», — уточнил он.

Требования о продаже валютной выручки рядом экспортеров вступили в силу с 16 октября. Как пояснили в аппарате правительства, перечисленные в закрытом указе экспортеры должны:

  • зачислять не менее 80% выручки на счета в России в течение 60 дней с момента получения валютной выручки;
  • продавать не менее 90% зачисленной на российские счета валютной выручки в течение двух недель;
  • при этом продавать не менее 50% средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, не позднее 30 дней с момента получения.

Решение об обязательной продаже валютной выручки может вернуть курс рубля в «диапазон ₽95–100» за доллар на фоне краткосрочного роста продаж валюты, но эффект вряд ли будет долгосрочным, говорил РБК экономист Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе Александр Исаков. «Если рынок воспримет это решение как начало тренда на закрытие финсчета, то это может подстегнуть отток капитала и ослабить рубль после первоначального роста продаж валюты», — сказал он.

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Глава «Сбера» Герман Греф считает, что курс рубля постепенно стабилизируется на отметке 90 руб. за доллар. «Это уже повлияло, курс несколько укрепился, но фундаментально, я думаю, что это вряд ли повлияет на ситуацию, потому что фундаментально курс определяется рыночными факторами. В какой-то мере это увеличит еще наш профицит платежного баланса, но так или иначе ускорит возврат к фундаментальному курсу», — заявил он.

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Минфин курс рубля Антон Силуанов
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