ФСБ: задержаны 24 человека по делу о фальшивых купюрах на 1,5–2 млрд руб. в год

ФСБ задержала людей, печатавших до 2 млрд поддельных рублей в год

Организованное преступное сообщество действовало в нескольких регионах и занималось сбытом поддельных купюр через интернет и с помощью закладок, сообщили в ФСБ. Проведено свыше сотни обысков, задержаны 24 человека

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В России задержали более двух десятков членов организованного преступного сообщества (ОПС), которое занималось созданием и продажей поддельных пятитысячных купюр, объем производства достигал 1,5–2 млрд руб. в год, говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ, поступившем в РБК.

Группировка действовала на территории семи регионов: в Москве и Петербурге, а также в Московской, Ростовской, Волгоградской и Белгородской областях, в Дагестане и Крыму, заявили в ведомстве.

«Деятельность ОПС отличалась четким межзвеньевым построением и распределением ролей, сплоченностью и устойчивостью состава преступного сообщества, использованием принципа конспирации, при котором рядовые участники ОПС не были осведомлены о количественном составе преступной группы и выполняемом ими функционале», — отмечает ФСБ.

В целях конспирации процесс изготовления денег происходил в несколько этапов по пяти разным адресам. Реализация поддельных купюр происходила в теневом сегменте интернета, через курьеров-«закладчиков», а также путем прямой продажи «проверенным покупателям», сообщает спецслужба.

Следствием возбуждены уголовные дела об организации преступного сообщества (ст. 210 УК, предусматривает вплоть до пожизненного заключения) и об изготовлении, хранении и сбыте поддельных денег (ст. 186 УК РФ, до 15 лет лишения свободы), говорится в сообщении.

ФСБ, МВД и Росгвардия провели 144 обыска в нескольких регионах, изъяли в том числе более 20 млн поддельных рублей и оборудование для печати. В рамках расследования задержаны и арестованы 24 человека, всем предъявлены обвинения, заявили в ведомстве.

Весной ФСБ сообщала, что в Дагестане была пресечена деятельность типографии, где печатались поддельные пятитысячные купюры. Годовой объем производства фальшивых денег превысил 1 млрд руб., отмечала спецслужба. Летом в Пензе была задержана группа фальшивомонетчиков, которые изготавливали и сбывали поддельные стодолларовые купюры, сообщали в МВД.