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Евтушенков предрек России «экономический рассвет» после 2023 года

Основатель АФК «Система» Евтушенков: «рассвет» в экономике России настанет после 2023 года
Главной проблемой в нынешних обстоятельствах Евтушенков счел технологическую. По его мнению, для ее решения стране понадобятся этот и следующий год, а уже в 2024-м можно ждать экономического роста
Владимир Евтушенков
Владимир Евтушенков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Россия справится с технологическим отставанием в течение этого и следующего года, заявил основатель корпорации АФК «Система» Владимир Евтушенков, выступая на форуме «Экономические бои без правил: рецепты победы» Финансового университета при правительстве России. Трансляция заседания шла на YouTube.

«У меня, вот честно, никаких сомнений нет, <...> закончатся вот эти действия, которые сейчас идут, нас точно будет ждать экономический рассвет, потому что за этот период времени, за этот год, за следующий год, точно научимся создавать сами многие технологии, реализовывать их в жизнь», — сказал он.

Основатель АФК «Система» подчеркнул, что на данный момент «предпринимательское сообщество чувствует себя не очень хорошо» ввиду перестройки всех бизнес-связей, но это займет еще некоторое время. Он добавил, что экономического подъема можно ожидать уже в 2024 году, однако 2023-й будет тяжелым.

По словам предпринимателя, технологическое отставание является сейчас главной проблемой в российской экономике. Также существует финансовая проблема, но она уже решается, а проблему с продовольствием страна не испытывает, в отличие от советских времен и периода 1990-х. «Освоение выпавших технологий, на которые мы не обращали внимание», Евтушенков назвал основным вызовом в нынешних обстоятельствах.

Кроме того, он посетовал, что «нас мало». «Было бы нас миллионов 500, мы бы могли положить на весь остальной мир и развиваться самостоятельно, ну как это сделал Китай», — считает бизнесмен.

Минэкономразвития в сентябре сообщило, что ожидает падения ВВП России по итогам 2022 года на 2,9%, а по итогам 2023 года — на 0,8%. Ведомство улучшило свой августовский прогноз, согласно которому сокращение экономики должно было быть на 4,2 и 2,7% соответственно. В этом же прогнозе Минэк указал, что в 2024 году ожидается рост на 3,7%, а концу 2025-го — выход на докризисный уровень.

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Аналитики агентства Bloomberg также прогнозировали, что рецессия в российской экономике продолжится до 2023 года, а ее рост станет возможен только в третьем квартале будущего года. По мнению экономистов, в этом году падение ВВП страны будет на уровне 3,5%, в следующем — 2%.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Владимир Евтушенков АФК Система экономический рост технологии
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