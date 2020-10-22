Социологи зафиксировали рекордный рост расходов россиян во время пандемии

Показатели оказались выше, чем в прошлые годы, и после отмены карантинных мер в середине лета. При этом опыт прошлых лет показывает, что россиян ждет еще резкий рост расходов в ноябре-декабре

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

С начала эпидемии коронавируса расходы россиян превысили показатели нескольких прошлых лет. К такому выводу пришли эксперты «Ромира» (результаты исследования есть у РБК).

Они сравнили средние затраты домохозяйств на товары повседневного спроса за 2016–2020 годы (данные очищены от инфляции). Исследователи пришли к выводу, что в 2020 году в шести месяцах из девяти (кроме января, апреля и сентября) расходы россиян оказывались выше, чем в предыдущие годы.

Выводы «Ромира» основаны на данных «скан-панели» домохозяйств. В нее была загружена информация в общей сложности от 40 тыс. россиян — 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением от 10 тыс. человек. Участники панели сканировали QR-коды с чеков, и эти данные поступали в базу «скан-панели».

Наибольший рост расходов зафиксирован в марте, когда этот показатель вырос на 22 процентных пункта по сравнению с базовым показателем 2012 года. Для сравнения, в 2019 году рост составлял 11 п.п.