Bloomberg предупредил о пузыре на рынке инвестиций в развивающиеся страны

Bloomberg предупредил о пузыре на рынке инвестиций в развивающиеся страны

Опрошенные агентством эксперты отмечают, что инвесторы устали опасаться политических рисков и во время следующей рецессии у развивающихся рынков будут большие проблемы

Индексы акций, облигаций и валют стран с развивающимися рынками находятся вблизи максимумов, но ситуация далека от блестящей, предупреждает Bloomberg. Согласно прогнозу агентства, именно высокодоходные развивающиеся рынки (EM, emerging markets) могут стать новым пузырем, которому угрожают политические кризисы в Эквадоре, Чили, Ливане и других странах.

Председатель консалтиногового центра Jerome Levy Forecasting Center Джером Леви отмечает, что ситуация на EM напоминает ту, что сложилась на рынке жилья в США перед началом глобального финансового кризиса 2007-2008 годов.

«Во время следующей рецессии у развивающихся рынков будут большие проблемы», — прогнозирует Леви.

Старший портфельный менеджер Union Investment во Франкфурте Сергей Дергачев видит опасность в том, что инвесторы устали опасаться геополитических рисков на развивающихся рынках.

«Они пытаются смотреть дальше потока новостей о политике, демонстрациях, санкциях. Но если игнорировать их долго, можно сильно пострадать», — отмечает Дергачев.