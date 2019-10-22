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Bloomberg предупредил о пузыре на рынке инвестиций в развивающиеся страны
Опрошенные агентством эксперты отмечают, что инвесторы устали опасаться политических рисков и во время следующей рецессии у развивающихся рынков будут большие проблемы

Индексы акций, облигаций и валют стран с развивающимися рынками находятся вблизи максимумов, но ситуация далека от блестящей, предупреждает Bloomberg. Согласно прогнозу агентства, именно высокодоходные развивающиеся рынки (EM, emerging markets) могут стать новым пузырем, которому угрожают политические кризисы в Эквадоре, Чили, Ливане и других странах.

Председатель консалтиногового центра Jerome Levy Forecasting Center Джером Леви отмечает, что ситуация на EM напоминает ту, что сложилась на рынке жилья в США перед началом глобального финансового кризиса 2007-2008 годов.

«Во время следующей рецессии у развивающихся рынков будут большие проблемы», — прогнозирует Леви.

Старший портфельный менеджер Union Investment во Франкфурте Сергей Дергачев видит опасность в том, что инвесторы устали опасаться геополитических рисков на развивающихся рынках.

«Они пытаются смотреть дальше потока новостей о политике, демонстрациях, санкциях. Но если игнорировать их долго, можно сильно пострадать», — отмечает Дергачев.

В начале 2019 года журнал The Economist назвал одной из главных угроз мировой экономике начало широкомасштабного кризиса на развивающихся рынках, устойчивость которых снижается на фоне эскалации торговой войны между США и Китаем, а также оттока иностранных инвестиций и роста стоимости заимствований в иностранной валюте.

«В этом сценарии отток капитала из стран с развивающимся рынком может стать более неизбирательным и серьезным, что вынудит страны с внешними дисбалансами пойти на болезненные меры, а наиболее уязвимые из них окажутся в глубоком кризисе. ВВП развивающихся рынков резко упадет, что скажется и на мировой экономике», — отмечалось в докладе The Economist.

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В середине октябре Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста мировой экономики до 3%, что станет наименьшим показателем со времен глобального кризиса 2008–2009 годов. «В крупных странах с формирующимся рынком, в частности в Бразилии, Мексике, России и Саудовской Аравии, темпы роста в 2019 году, по прогнозу, составят примерно 1% или меньше, значительно ниже средних за прошлые периоды», — отмечалось в прогнозе фонда.

В целом прогноз экономического роста в 2019 году в странах с формирующимся рынком и в развивающихся странах снижен до 3,9% по сравнению с 4,5% в 2018-м.

18 октября Национальное бюро статистики КНР сообщило, что в третьем квартале 2019 года темпы роста экономики Китая снизились в годовом исчислении до 6%. По данным издания South China Morning Post (SCMP), этот индикатор стал самым низким с момента начала публикации данных в марте 1992 года.

Автор: Евгений Калюков
Теги: развивающиеся рынки
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