Bloomberg предупредил о пузыре на рынке инвестиций в развивающиеся страны

Индексы акций, облигаций и валют стран с развивающимися рынками находятся вблизи максимумов, но ситуация далека от блестящей, предупреждает Bloomberg. Согласно прогнозу агентства, именно высокодоходные развивающиеся рынки (EM, emerging markets) могут стать новым пузырем, которому угрожают политические кризисы в Эквадоре, Чили, Ливане и других странах.
Председатель консалтиногового центра Jerome Levy Forecasting Center Джером Леви отмечает, что ситуация на EM напоминает ту, что сложилась на рынке жилья в США перед началом глобального финансового кризиса 2007-2008 годов.
«Во время следующей рецессии у развивающихся рынков будут большие проблемы», — прогнозирует Леви.
Старший портфельный менеджер Union Investment во Франкфурте Сергей Дергачев видит опасность в том, что инвесторы устали опасаться геополитических рисков на развивающихся рынках.
«Они пытаются смотреть дальше потока новостей о политике, демонстрациях, санкциях. Но если игнорировать их долго, можно сильно пострадать», — отмечает Дергачев.