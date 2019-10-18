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Экономика ,  
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Темпы роста экономики Китая упали до минимума почти за 30 лет
Прирост ВВП Китая в третьем квартале 2019 года составил в годовом исчислении 6% — это худший квартальный показатель с 1992 года
Вид на город Пекин (Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters)

За январь–сентябрь 2019 года объем валового внутреннего продукта (ВВП) КНР составил 69,8 трлн юаней (примерно $9,86 трлн), что на 6,2% превышает показатель первых трех кварталов предыдущего года, сообщает Национальное бюро статистики КНР (National Bureau of Statistics of China, NBS).

По данным NBS, на протяжении трех кварталов темпы роста ВВП в годовом исчислении постепенно снижались. В первом квартале они составили 6,4%, во втором — 6,2%, в третьем — 6%. По данным издания South China Morning Post (SCMP), последний индикатор оказался ниже ожиданий аналитиков (прогнозировали 6,1%) и стал самым низким с момента начала публикации данных в марте 1992 года.

В сообщении NBS отмечается, что в 2019 году экономика Китая столкнулась с ростом внутренних и внешних рисков, однако под руководством ЦК КПК и Си Цзиньпина сохранила общую стабильность.

«Экономика находится под возрастающим давлением. Мы должны стремиться к стимулированию реформ и инноваций, наращивать потенциал путем расширения потребностей внутреннего рынка, привлечения новых эффективных инвестиций и способствования требованиям потребителей для повышения уровня жизни и устойчивости развития и для противостояния понижательному давлению», — говорится в заявлении NBS.

Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики до минимума за 10 лет

SCMP отмечает, что целевой диапазон роста экономики Китая на 2019 году установлен властями страны на уровне 6–6,5%. В середине октябре Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста ВВП КНР в 2019 году с 6,2% до 6,1%, а в 2020 году — с 6% до 5,8%. Мировая экономика, согласно тому же прогнозу, в 2019 году вырастет лишь на 3%, что станет наименьшим показателем со времен глобального кризиса 2008–2009 годов.

Одной из главных причин замедления темпов роста мировой экономики МВФ считает эскалацию геополитической напряженности и появление новых барьеров в международной торговле, в том числе при противостоянии США и Китая. Однако SCMP со ссылкой на аналитиков указывает, что торможение экономики самого Китая больше связано с его собственными проблемами, в частности, с ограничением кредитования и сокращением потребительских расходов на крупные покупки вроде автомобилей.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Китай, темпы роста ВВП, стагнация
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