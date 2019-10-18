Темпы роста экономики Китая упали до минимума почти за 30 лет

Темпы роста экономики Китая упали до минимума почти за 30 лет

Прирост ВВП Китая в третьем квартале 2019 года составил в годовом исчислении 6% — это худший квартальный показатель с 1992 года

Вид на город Пекин (Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters)

За январь–сентябрь 2019 года объем валового внутреннего продукта (ВВП) КНР составил 69,8 трлн юаней (примерно $9,86 трлн), что на 6,2% превышает показатель первых трех кварталов предыдущего года, сообщает Национальное бюро статистики КНР (National Bureau of Statistics of China, NBS).

По данным NBS, на протяжении трех кварталов темпы роста ВВП в годовом исчислении постепенно снижались. В первом квартале они составили 6,4%, во втором — 6,2%, в третьем — 6%. По данным издания South China Morning Post (SCMP), последний индикатор оказался ниже ожиданий аналитиков (прогнозировали 6,1%) и стал самым низким с момента начала публикации данных в марте 1992 года.

В сообщении NBS отмечается, что в 2019 году экономика Китая столкнулась с ростом внутренних и внешних рисков, однако под руководством ЦК КПК и Си Цзиньпина сохранила общую стабильность.

«Экономика находится под возрастающим давлением. Мы должны стремиться к стимулированию реформ и инноваций, наращивать потенциал путем расширения потребностей внутреннего рынка, привлечения новых эффективных инвестиций и способствования требованиям потребителей для повышения уровня жизни и устойчивости развития и для противостояния понижательному давлению», — говорится в заявлении NBS.