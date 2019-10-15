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МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики до минимума за 10 лет
Согласно обновленному прогнозу, мировая экономика в 2019 году вырастет на 3%, что станет минимальным показателем со времен глобального кризиса 2008–2009 годов. ВВП России, согласно прогнозу МВФ, увеличится лишь на 1,1%
Фото: Toby Melville / Reuters

Темпы роста мировой экономики замедляются на фоне эскалации геополитической напряженности и появления новых барьеров в международной торговле, в том числе в результате противостояния между США и Китаем, отмечается в октябрьском выпуске «Перспектив развития мировой экономики» Международного валютного фонда (МВФ). Согласно обновленному прогнозу МВФ, в 2019 году мировая экономика вырастет лишь на 3% (на 0,2 п.п. ниже июльского прогноза и на 0,3 п.п. ниже апрельского), что станет наименьшим показателем со времен глобального кризиса 2008–2009 годов.

В отчете МВФ подчеркивается, что рост замедляется как в развитых странах, так и в странах с формирующимся рынком.

«В крупных странах с формирующимся рынком, в частности в Бразилии, Мексике, России и Саудовской Аравии, темпы роста в 2019 году, по прогнозу, составят примерно 1% или меньше, значительно ниже средних за прошлые периоды», — говорится в документе. ВВП России, согласно прогнозу МВФ, в 2019 году вырастет на 1,1%, что на 0,1 п.п. ниже июльского прогноза и на 0,5 п.п. ниже апрельского.

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МВФ разложил экономический рост России на внешние шоки

В целом прогноз экономического роста в 2019 году в странах с формирующимся рынком и в развивающихся странах снижен до 3,9% по сравнению с 4,5% в 2018-м. В странах с развитой экономикой прирост ожидается на среднем уровне 1,7% против 2,3% в 2018 году.

Одной из важнейших причин замедления МВФ называет снижение активности в обрабатывающей промышленности и мировой торговле, прирост объемов которой в первой половине 2019 года составил 1% — самый низкий уровень с 2012 года.

«В условиях синхронизированного замедления роста и неуверенного восстановления перспективы мировой экономики остаются неустойчивыми. Темпы роста на уровне 3% не оставляют возможности для ошибок в политике и настоятельно требуют от директивных органов совместных действий для снижения напряженности в торговле и геополитической сфере», — предупреждает экономический советник и директор исследовательского департамента МВФ Гита Гопинат.

В 2020 году темпы роста мировой экономики, согласно прогнозу МВФ, должны ускориться до 3,4% (на 0,1 п.п. ниже июльского прогноза). Однако в МВФ не видят «значительных рисков» отклонения от этого базисного прогноза.

«Риски отставания от прогноза роста находятся на повышенном уровне. Торговые барьеры и повышенная геополитическая напряженность, в том числе риски, связанные с Brexit, могут вызвать еще большие нарушения в цепях поставок и ослабить уверенность, инвестиции и экономический рост. Такая напряженность, а также другие факторы неопределенности в отношении внутренней политики могут негативно сказаться на прогнозируемом повышении темпов роста в странах с формирующимся рынком и зоне евро», — отмечает Гопинат.

Кроме того, по ее словам, в ближайшем будущем будут стремительно нарастать риски, связанные с изменением климата.

Автор: Евгений Калюков
Теги: МВФ, экономика
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