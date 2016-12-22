Орешкин рассказал об ответственности самозанятых за свои пенсии

Самозанятые должны брать на себя ответственность за свое пенсионное обеспечение, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Государство обеспечит им только социальную пенсию

Максим Орешкин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Самозанятые граждане должны сами нести ответственность за размер своих будущих пенсий, сказал министр экономического развития Максим Орешкин журналистам в ходе своего визита в Самару.

«У нас каждому человеку в стране вне зависимости от того, сколько он заплатил страховых платежей, гарантирована минимальная социальная пенсия. Если мы говорим о предпринимателях, а именно о самозанятых гражданах, мы сейчас обсуждаем возможность их освобождения от страховых платежей, но с условием принятия на себя полного риска по увеличению уровня своего пенсионного обеспечения, уровня социальных пенсий», — сообщил Орешкин, отвечая на вопрос РБК.

Как отмечалось в вышедших на прошлой неделе рекомендациях комитета Госдумы по бюджету и налогам к «Основным направлениям бюджетной политики», у самозанятых лиц недостаточно мотивации к легализации своих доходов, что ставит под угрозу их будущее пенсионное обеспечение, а также доступ к получению кредитов.

Министр подчеркнул, что задача государства — обеспечить определенный пенсионный минимум. «Если человек готов сам копить, зарабатывать, то надо создавать те механизмы, которые позволили бы ему увеличить уровень своей социальной пенсии», — добавил он.

В правительстве сейчас обсуждается создание специального налогового режима для самозанятых. В него также могут быть включены малые предприятия, для которых предусмотрена минимальная административная и налоговая нагрузка, сказал Орешкин. «Так как эта часть общества одна из наиболее активных и активно работает над обеспечением собственного будущего, для них уровень налоговой нагрузки должен быть максимально облегченным, но при этом ответственность за уровень своих пенсий они должны взять на себя», — отметил он.

Свои предложения по налогообложению самозанятых в мае представил Минфин. Министерство предлагает ввести «налог на профессиональный доход» с каждой транзации: для физических лиц он должен составлять 3%, а для юридических — 6%. Сейчас самозанятые находятся в тени и не платят налоги, но, если зарегистрируются 50 тыс. человек, это будет признак того, что движение идет в верном направлении, говорил замминистра финансов Илья Трунин. Всего самозанятых в стране несколько миллионов, указывал президент «Опоры России» Александр Калинин. Оплачивать налог предлагается через мобильное приложение. Вопрос уплаты страховых взносов для самозанятых до конца не прояснен.

Российским гражданам, которые не наработали необходимого стажа для получения полноценной страховой пенсии, выплачивается социальная пенсия по старости. По данным Пенсионного фонда, с 2018 года необходимым условием для назначения страховой пенсии является наличие девяти лет страхового стажа и 13,8 балла, в которые пересчитываются страховые взносы, выплаченные с официальной зарплаты работодателем за своего сотрудника. В последующие годы стаж, необходимый для возникновения права на страховую пенсию по старости, планируется увеличивать, доведя его к 2024 году до 15 лет. Получают социальную пенсию по старости в России около 42 тыс. человек, ее размер составляет 5180 руб. При этом социальная пенсия начинает выплачиваться позже обычной — с 60 лет для женщин и с 65 лет для мужчин (вместо 55 и 60 лет соответственно по общим основаниям). Возраст получения социальной пенсии предлагается повысить, как и пенсионный возраст в целом, — на восемь лет для женщин и на пять для мужчин.