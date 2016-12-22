Власти завершили работу над законопроектом о налоге для самозанятых

Правительство и Госдума завершили работу над законопроектом по налогообложению самозанятых, в скором времени он будет внесен в Госдуму. Эксперимент продлится десять лет, первыми налог введут четыре региона, включая Москву

Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

Правительство и Госдума завершили работу над законопроектом о налогообложении самозанятых, объявил глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров (трансляция заседания комитета велась на сайте нижней палаты парламента).

Предлагается установить ставку налога на уровне 4%, сообщил депутат. В первоначальной версии законопроекта, которую в начале мая представил Минфин, она отличалась и составляла 3% с транзакции при оказании услуг физическим лицам и 6% — при услугах юридическим лицам. О том, что власти решили остановиться на ставке 4%, в августе также заявил замглавы ФНС Дмитрий Сатин.

На первых порах налог введут в качестве эксперимента в четырех регионах. Это будут Москва, Московская область, Татарстан, Калужская область, напомнил Макаров. Эксперимент продлится десять лет, «чтобы все понимали, что эти условия постоянны, никто их не отнимет», сказал Макаров, присоединиться к новой системе можно будет в любой момент. «Я думаю, что если эксперимент пойдет успешно, мы с вами уже в следующем году сможем принять решение, чтобы через год сделать его постоянным и для всей страны или чтобы все могли к нему подключиться», — подчеркнул депутат.

Федеральный бюджет доходов от нового налога не получит, следует из слов Макарова. Вместо этого он будет зачислен в региональные и муниципальные бюджеты (по 50% в каждый). Зачисление в региональный бюджет будет происходить по месту, где самозанятый ведет деятельность, а в муниципальный — по месту его регистрации.

Законопроект станет одним из приоритетов для бюджетного комитета, рассмотреть его в Госдуме предлагается до конца текущей сессии, уточнил Макаров. Вступить в силу документ должен с 1 января 2019 года. Налогообложение самозанятых будет осуществляться через мобильное приложение, которое разработала ФНС.

При этом самозанятых освободят от уплаты страховых взносов, кроме платежей в фонд ОМС, говорил Сатин.

​Новый законопроект планируется синхронизировать с проектом о продлении налоговых каникул для самозанятых. Документ, принятый Госдумой в первом чтении в мае, позволяет няням, сиделкам, репетиторам и домработницам не платить налоги еще один год при условии, что они зарегистрировались в налоговых органах (эти каникулы действуют с 2017 года).