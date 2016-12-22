Кудрин и Орешкин поспорили о реализации майского указа Путина

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин и министр экономического развития Максим Орешкин обсудили детали выполнения нацпроектов, подготовленных в рамках майского указа президента Владимира Путина. Кудрин, пока еще формально возглавляющий Центр стратегических разработок (ЦСР, готовил программу для Путина), и Орешкин, который, по данным источников РБК, вскоре станет новым председателем совета ЦСР после перехода центра в подчинение Минэкономразвития, попытались сформулировать подходы к выполнению указа на Форуме стратегов, который в понедельник, 22 октября, стартовал в Санкт-Петербурге.
Нацпроектам нужна гибкость
Чтобы реализовать цели из майского указа, правительство подготовит план достижения каждой из них, заявил Орешкин. Сложность в том, как ответить на вопрос, кто должен их достигать: «Если вы внимательно на них [национальные цели] посмотрите, то поймете, что они комплексные и одним министерством ни одну из этих задач решить невозможно. Например, естественный прирост населения — казалось бы, простая вещь, но она разбивается на составные части, связанные и с рождаемостью, и со смертностью». Поэтому для каждой цели выбрали ответственного вице-премьера, подчеркнул Орешкин.
Но нацпроекты не должны отождествляться с целями, добавил министр. «Главный риск — за деревьями не увидеть леса, — отметил он. — Национальные проекты — это инструмент. Если инструмент неправильно сформировать в самом начале, то можно, выполнив все элементы национального проекта, национальных целей не достичь». При этом нацпроекты будут со временем меняться, раз в полгода будет проводиться анализ их эффективности, а от некоторых могут и вовсе впоследствии отказаться.
Нацпроекты исполнимы, в случае если найдутся драйверы для роста экономики, заявил Кудрин. Ей, во-первых, нужно улучшение делового климата. Меры по этому блоку содержатся в плане Минэкономразвития «Трансформация делового климата»; они будут играть довольно важную роль в экономической повестке, но нужны и «более яркие шаги», заявил Кудрин. Среди других необходимых мер — снижение доли государства в экономике, сказал он, напомнив о низких доходах от приватизации, заложенных в бюджет на ближайшую трехлетку.
Снизить долю государства
«24 млрд руб. получить за три года, ниже не планировалось практически никогда с 2000 года. А фактически получено было 23,6 млрд руб. (то есть ниже нынешних планов. — РБК) только в три кризисных года, с 2008 по 2010-й», — подчеркнул Кудрин. Среди других проблем — отсутствие существенного роста расходов на образование, здравоохранение и инфраструктуру, а также непринятые меры по судебной системе. «Сегодня на столе у экспертов лежат предложения, как существенно повысить качество работы судей, их независимость. Целая система мер предложена. Конечно, Верховный суд и администрация президента очень консервативно, сдержанно ко многим из них относятся. Но без этого мы не можем существенно продвинуться в повышении прозрачности», — добавил Кудрин.
«Сейчас мы видим новое, но прорыва пока не ощущаем», — подчеркнул глава Счетной палаты, добавив, что меры правительства тем не менее поддерживает.
Не стоит проводить прямую параллель между снижением доли государства в экономике и цифрами по приватизации, вписанными в бюджет, ответил Орешкин. «Буквально месяц назад правительство направило в Государственную думу законопроект, посвященный запрету на создание новых унитарных предприятий. Ведь именно присутствие государства в небольших секторах, там, где абсолютно нет необходимости в его присутствии, — это то, что сильно бьет и по инвестиционной активности, и по экономическому росту впоследствии», — считает глава МЭР. Кроме того, разгосударствлению помогут планы ЦБ выйти из капитала санированных ранее банков. Наконец, часть приватизационных сделок не предусматривает поступлений в бюджет — средства за его долю пойдут сразу на развитие активов, добавил Орешкин. Что касается делового климата, убирать приходится «каждый маленький барьер», и это процесс, который будет проходить каждые полгода, сказал министр.
Громоздкая структура
Проблема реализации указа еще и в том, что «получается достаточно громоздкая структура управления целями», заметил Кудрин: есть планы достижения целей, есть сами нацпроекты и программы, есть госпрограммы, которые будут включать еще и федеральные проекты. «Приоритетные проекты, которые существовали до сих пор, прекращают свое существование и погружаются в федеральные проекты, видимо. По ним итоги не подведены, они поглотятся, и мы про результаты их исполнения забудем», — сказал глава Счетной палаты. Какой-то нацпроект может исполняться через шесть госпрограмм, а какая-то госпрограмма включать шесть нацпроектов. А руководитель госпрограммы может отвечать за результат перед тремя-четырьмя вице-премьерами, которые ответственны каждый за свой нацпроект, привел пример Кудрин: «Управление этой системой не столь прозрачное».
Но правительство в последние полгода работает над упрощением системы, заверил Орешкин. Все мероприятия из нацпроектов — это элементы госпрограмм, а нацпроекты и федеральные проекты — это лишь аналитическое представление тех же госпрограмм, поэтому дублирования не будет, сказал он. А планы по достижению национальных целей — это мера контроля с персональной ответственностью чиновников, подчеркнул министр.
Кудрин также напомнил, что по 65% показателей из нацпроектов методики пока нет. Орешкин указал, что по большинству показателей верхнего уровня (то есть не из нацпроектов, а непосредственно из самого указа) Росстат уже ведет наблюдение, хотя по некоторым, например по числу предприятий, осуществляющих технологическое развитие, методику придется пересмотреть. «Главное — всегда контролировать верхние цели. Если они исполнены, значит что бы ни было записано в нацпроектах [цель достигнута]. Страшно, наоборот, когда все показатели, которые записаны в нацпроекты, исполнены, а национальная цель не достигнута», — сказал Орешкин.
Что делать регионам
На вопрос, как выполнять указ следует регионам, Орешкин ответил, что каждый субъект должен анализировать влияние своей политики на достижение целей развития (то есть глобальных целей из указа, а не показателей более низкого уровня). «Нацпроекты будут меняться, будут появляться отдельные проекты, будут какие-то проекты отмирать внутри нацпроектов. Но ответственность за национальные цели развития никто с регионов не снимет», — подчеркнул он (речь идет о естественном приросте населения, рождаемости, смертности, занятости, инвестиционной активности и других целях из майского указа).
Кудрин же указал, что те цели, что ставятся на федеральном уровне, не всегда достигаются, такие риски есть и сейчас. «Мы должны исходить из интересов региона и ориентировать свои программы на те приоритеты, которые нужны региону, — подчеркнул он. — Должен быть всегда план Б. Не всегда мы обязаны следовать только тому, как из Москвы видят развитие этого конкретного региона». Регион должен иметь свою программу, «не всегда полностью совпадающую» с показателями, которые декларируются на федеральном уровне, заключил он. Отдельные элементы проектов федерального уровня могут «мешать достижению успеха на региональном уровне», поэтому субъекты должны как можно быстрее об этом сообщать, согласился Орешкин.