Орешкин пообещал «позитивное удивление» проектом бюджета на 2024-2026 год

Основные параметры федерального бюджета станут «позитивным удивлением», пообещал помощник президента Максим Орешкин. По его словам, ничего «устойчиво плохого» с бюджетом не происходит, а кабмин одобрит проект на следующей неделе

В нынешних условиях с федеральным бюджетом нет «никаких проблем», и основные его параметры на 2024-2026 год станут «позитивным удивлением». Об этом в интервью РБК заявил помощник президента Максим Орешкин. По его словам, благодаря этому нет смысла сегодня принимать сложные решения, такие, как увеличение налоговой нагрузки

«Еще раз: зачем? [увеличивать налоговую нагрузку — РБК] У нас все любят пофантазировать, все любят какой-то себе апокалипсис придумать. Сейчас правительство закончит, буквально неделя осталась, через неделю правительство будет рассматривать цифры бюджета. Когда вы их увидите, это будет позитивное удивление. Поверьте мне», — заявил Орешкин.

Он отметил, что позитивный результат обеспечит соотношение прогнозных цен на нефть и курса рубля.

«Там будут заложены цена на нефть существенно ниже, чем то, что сейчас видим на рынке, там будет заложен курс рубля крепче, чем мы сейчас видим на рынке, и все вместе это будет давать очень неплохой результат на выходе», — констатировал он.

Базовый прогноз Минэкономразвития, заложенный в действующий бюджет, предусматривал курс рубля на уровне 70,9 руб./долл. и цену на нефть марки Brent на уровне 67,5 долл/барр. в 2024 году. Согласно сценарным условиям функционирования экономики, представленным ведомством в апреле текущего года, на 2024 году прогнозная цена на нефть была увеличена до 75,7 долл/барр., а курс рубля скорректирован до 76,8 руб./долл. Фактический курс рубля по состоянию на 12 сентября находится на уровне выше 95 руб./долл., цены на нефть марки Brent превышают 90 долл./барр.

Говоря об исполнении федерального бюджета помощник президента отметил, что ничего плохого с ним не происходит. «С бюджетом случилась очень забавная со знаком «минус» история в этом году. Ситуация с бюджетом, и Минфин пытался об этом всегда сказать: устойчиво ничего плохого не происходит. Мы видим, что сейчас с начала года примерно дефицит к ожидаемому ВВП текущего года — 1,4-1,5%. В принципе мы выходим на те 2%, которые изначально ожидались. В целом по году никаких проблем, ситуация будет даже лучше, чем ожидалось в конце прошлого года», — сказал Орешкин.

Он также отметил, что в начале года на фоне дефицита бюджета возникла неоправданная паника. «Панику в начале года развели страшнейшую — все обсуждали дефицит... Надо анализировать данные, смотреть факты, понимать суть происходящего, а не паниковать. Соответственно, понятно, что те, кто занимал позиции на основании этой паники, они фундаментальными факторами будут наказаны», — считает Орешкин.

По итогам января—мая 2023 года дефицит федерального бюджета превысил запланированный на весь год уровень почти на 500 млрд руб. и составил 3,4 трлн руб., сообщал Минфин. Однако по итогам января—августа он сократился до 2,3 трлн руб.

Впрочем, одна проблема в бюджетной сфере все-таки есть, и она связана с нехваткой физических ресурсов, констатировал Орешкин.

«У нас скорее проблема в том, что по отдельным направлениям мы просто эти [запланированные] расходы не сможем осуществить не потому, что у нас в бюджете нет денег, а потому что не хватает строительных мощностей, не хватает других мощностей. Вы знаете ситуацию на рынке труда, где безработица находится на рекордно низком уровне. <...> Вы можете в два раза больше денег выделить, но так как у вас физические ресурсы в том или ином сегменте ограничены, у вас просто цена вырастет в два раза за услугу и вы все равно сделаете тот же самый объем. Проблема не в деньгах, проблема в физических ресурсах», — указал Орешкин.