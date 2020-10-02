Экономика Нагорного Карабаха. Что важно знать

На фоне военного конфликта вокруг Нагорного Карабаха экономике этой непризнанной республики уделяется мало внимания. Однако несколько лет назад ее называли «закавказским тигром». Что известно о карабахской экономике — в обзоре РБК

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Независимость Нагорного Карабаха (самоназвание — Республика Арцах), из-за которого в настоящее время обострился вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией, никто в мире не признал, кроме других непризнанных республик — Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Но на этой территории площадью около 12 тыс. кв. км функционирует обычная экономика: есть промышленное производство и банки, и есть статистическая служба, которая публикует множество показателей и формально следует стандартам Организации Объединенных Наций (ООН) и Международного валютного фонда (МВФ). Армения, которая тоже не признала независимость Нагорного Карабаха, тем не менее обеспечивает более половины его бюджета и является основным рынком сбыта для его продукции. РБК изучил основные социально-экономические показатели непризнанной республики.

ВВП растет на 10% в год

Экономика Нагорно-Карабахской республики, если верить ее статистической службе, растет очень быстрыми темпами. В Азербайджане данные ставят под сомнение, но Баку тут не является нейтральным наблюдателем. Экономическому росту способствует политика расширения поселений на прилегающих к Нагорному Карабаху территориях, против которой активно протестует Азербайджан.

С начала 2000-х годов реальный ВВП Карабаха рос двузначными темпами, с 2011 по 2016 год средний рост ВВП превышал 9%, в 2019 году экономика непризнанной республики увеличилась на 10,3%. В пересчете на доллары ВВП в 2019 году составил около $713 млн (средний курс доллара к карабахскому драму — чуть более 480 драмов за доллар). Однако пандемия коронавируса затронула и карабахскую экономику: в первом полугодии 2020 года ВВП снизился на 1,5% год к году.