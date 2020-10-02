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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Экономика Нагорного Карабаха. Что важно знать

На фоне военного конфликта вокруг Нагорного Карабаха экономике этой непризнанной республики уделяется мало внимания. Однако несколько лет назад ее называли «закавказским тигром». Что известно о карабахской экономике — в обзоре РБК
Фото:Thanassis Stavrakis / AP
Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Независимость Нагорного Карабаха (самоназвание — Республика Арцах), из-за которого в настоящее время обострился вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией, никто в мире не признал, кроме других непризнанных республик — Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Но на этой территории площадью около 12 тыс. кв. км функционирует обычная экономика: есть промышленное производство и банки, и есть статистическая служба, которая публикует множество показателей и формально следует стандартам Организации Объединенных Наций (ООН) и Международного валютного фонда (МВФ). Армения, которая тоже не признала независимость Нагорного Карабаха, тем не менее обеспечивает более половины его бюджета и является основным рынком сбыта для его продукции. РБК изучил основные социально-экономические показатели непризнанной республики.

ВВП растет на 10% в год

Экономика Нагорно-Карабахской республики, если верить ее статистической службе, растет очень быстрыми темпами. В Азербайджане данные ставят под сомнение, но Баку тут не является нейтральным наблюдателем. Экономическому росту способствует политика расширения поселений на прилегающих к Нагорному Карабаху территориях, против которой активно протестует Азербайджан.

С начала 2000-х годов реальный ВВП Карабаха рос двузначными темпами, с 2011 по 2016 год средний рост ВВП превышал 9%, в 2019 году экономика непризнанной республики увеличилась на 10,3%. В пересчете на доллары ВВП в 2019 году составил около $713 млн (средний курс доллара к карабахскому драму — чуть более 480 драмов за доллар). Однако пандемия коронавируса затронула и карабахскую экономику: в первом полугодии 2020 года ВВП снизился на 1,5% год к году.

В расчете на душу населения ВВП с 2015 года вырос более чем в полтора раза и по итогам прошлого года был оценен в $4803. Это больше, чем в Армении ($4623 в 2019 году, по данным Всемирного банка) и Азербайджане ($4794).

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Номинальной валютой в республике является карабахский драм, но фактическое платежное средство — армянский драм, равный по номиналу карабахскому.

Из чего складывается ВВП

В производственной структуре ВВП Нагорного Карабаха преобладает горная добыча и разработка открытых карьеров (в республике добывают золото, медь, строительные камни) — 13,7% валовой добавленной стоимости в 2019 году. На долю строительства пришлось 10,7% ВВП, сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства — 9,5%.

Снабжение электроэнергией и газом обеспечило 7,8% ВВП за прошлый год. В Нагорном Карабахе благодаря множеству малых ГЭС есть избыток генерирующих мощностей, что позволяет республике экспортировать электричество в соседнюю Армению.

Что экспортирует Нагорный Карабах

Товарный экспорт Нагорного Карабаха за последние годы вырос более чем в три раза с 2016 года, до $283 млн по итогам прошлого года. В первом полугодии 2020 года экспорт упал на 40% в годовом выражении на фоне пандемии.

Республика импортирует больше, чем экспортирует: торговый дефицит в 2019 году составил $89 млн.

В прошлом году две трети карабахского экспорта пришлось на Армению, одна треть — на Россию. В первой половине 2020 года практически весь экспорт ушел в Армению, откуда карабахские товары могут реэкспортироваться под маркой «Сделано в Армении».

Основные экспортные статьи — это минеральные продукты (73% в первом полугодии 2020 года), драгоценные и полудрагоценные камни/металлы (8%) и продукция растениеводства (7%).

Кто помогает Нагорному Карабаху

В предыдущие годы Армения финансировала 50–60% бюджетных расходов Нагорного Карабаха. До 2017 года эта помощь фигурировала в бюджетных документах Карабаха как «межгосударственный кредит», сейчас — как «бюджетный кредит». В 2019 году прямое финансирование карабахского бюджета Ереваном составило $120 млн.

В первом полугодии 2020 года бюджетный кредит от Армении обеспечил 70% расходов бюджета Нагорного Карабаха и был эквивалентен 29% полугодового ВВП.

Помимо финансовой помощи Армения оказывает помощь Карабаху и в иной форме, включая периодические пожертвования натурой — от автомобилей до компьютерных услуг, отмечала Международная кризисная группа в докладе в декабре 2019 года (.pdf).

Известно, что помощь и инвестиции Нагорному Карабаху также предоставляют организации всемирной армянской диаспоры, однако ни в одном официальном документе общий объем помощи никогда не назывался, говорится в том же докладе.

Автор
Иван Ткачёв
Нагорный Карабах Арцах Армения Азербайджан непризнанные республики тигр
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