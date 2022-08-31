Росстат оценил падение реальных зарплат россиян в июне

Темпы снижения средней зарплаты в России замедлились. В целом за первое полугодие 2022 года средняя реальная зарплата в России снизилась на 1,3% по сравнению с прошлым годом, в июне она составила 66,5 тыс. руб.

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Средняя зарплата россиян в июне снизилась на 3,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года в реальном выражении (с учетом инфляции), следует из июльского доклада Росстата. Темпы снижения реальных заработных плат замедлились: еще в мае снижение по сравнению с прошлым годом составляло 6,1%.

Номинальный средний размер зарплаты в России в июне 2022 года составил 66 572 руб. В номинальном выражении зарплаты увеличились на 12,2% к тому же месяцу 2021 года.

В целом за первое полугодие 2022 года средняя реальная зарплата в России снизилась на 1,3% по сравнению с прошлым годом. В 2021 году за тот же период рост по сравнению с прошлым годом составлял 3,4%.

Информацию по пенсиям Росстат приводит за июль 2022 года. Согласно данным Пенсионного фонда, на которые ссылается ведомство, средний размер назначенной пенсии в России составил 18 398 руб. В номинальном выражении по сравнению с июлем прошлого года пенсии выросли на 16,4%. Однако в реальном выражении, с учетом инфляции, рост составил лишь 1,2%. В целом за семь месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года реальный размер пенсий в России сократился на 3,9%.

В июле 2022 г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил 99,6%.

По предварительной оценке Росстата, в первом полугодии 2022 года у 2,3% россиян среднедушевые доходы в месяц (рассчитыватся как сумма дохода домохозяйства, деленная на число его членов) были ниже 7 тыс. руб. У четверти россиян они были ниже 19 тыс. руб. (25,9%). Только у 30% населения среднедушевой доход составлял более 45 тыс. руб. Только у 5,5% он превысил 100 тыс. руб.

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Численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше в июле 2022 года составила 75 млн человек, из них 2,9 млн человек были безработными. Уровень безработицы в стране составил 3,9%. По сравнению с июлем прошлого года безработица снизилась — тогда она составляла 4,5%.

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